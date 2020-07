Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen các đơn vị khám phá nhanh vụ cướp Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh

Nội dung Thư khen nêu rõ: ngày 27-7, tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh (số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) xảy ra vụ 2 đối tượng sử dụng vũ khí đe dọa nhân viên, bảo vệ cướp hơn 900 triệu đồng. Ngày 29-7-2020, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt 2 đối tượng gây án khi đang lẩn trốn, thu giữ nhiều tang - vật chứng.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020. Việc khẩn trương điều tra làm rõ vụ án và bắt giữ đối tượng là thành tích xuất sắc, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những chiến công và những cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi biểu dương thành tích của các đồng chí. Tôi đề nghị Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.