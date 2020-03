Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao Công an Hà Nội làm tốt công tác chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Sáng 20-3, tại Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do CATP Hà Nội tổ chức, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an đã truyền đạt ý kiến khen ngợi của Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao Công an Hà Nội thực hiện tốt vai trò tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nêu rõ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở nước ta đang có những diễn biến phức tạp. Trong những ngày vừa qua, dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến khó lường, có nhiều trường hợp lây nhiễm hơn, tác động sâu tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đã chính thức bước sang giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh và chưa có bệnh nhân nào tử vong.

Đại diện Bộ Công an tặng quà, động viên CATP Hà Nội làm tốt nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kết quả đáng ghi nhận đó là có sự vào cuộc từ đầu của cả hệ thống chính trị, với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân; trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân, tiêu biểu là cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công an Hà Nội. Nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh hạnh phúc của bản thân và gia đình, ngày đêm tích cực cùng với lực lượng Quân đội, Y tế các cấp thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện, cách ly đối với những người có nguy cơ nhiễm bệnh; bản thân các đồng chí thường xuyên đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhưng vẫn bền bỉ, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; từ đó giảm thiểu tối đa sự lây lan, tác hại do dịch bệnh gây ra.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh Covid-19 do CATP Hà Nội tổ chức

Nhằm động viên kịp thời các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an các đơn vị, địa phương và cá nhân cán bộ, chiến sĩ đã vận động, ủng hộ nguồn kinh phí và quà tặng để hỗ trợ các đơn vị, địa phương, nhất cán bộ, chiến sĩ Công an nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội tinh thần quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu chỉ huy các đơn vị tiếp thu nội dung truyền đạt về công tác phòng chống dịch bệnh của GS - TS Nguyễn Văn Kính - Hội Truyền nhiễm Việt Nam, chuyên gia cao cấp Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu mỗi cán bộ chiến sỹ phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, đồng thời là tuyên truyên viên hiệu quả tại cơ sở, địa bàn để mỗi người dân hiểu rõ và hạn chế tối đa việc bị lây nhiễm, cùng nhau khắc phục khó khăn để vượt qua dịch bệnh nguy hiểm này.

Tại Hội nghị trực tuyến, GS - TS Nguyễn Văn Kính đã truyền đạt đến các đại biểu tham dự những nội dung liên quan đến diễn biến của dịch bệnh Covid-19 gây ra; căn nguyên, nguồn gốc phát sinh dịch bệnh và những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch. GS - TS Nguyễn Văn Kính nêu rõ vai trò của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh cực kỳ quan trọng và chỉ ra các biện pháp phòng bệnh cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ tại gia đình, trụ sở làm việc và cơ sở y tế cũng như tại cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ Công an trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh

Cũng tại hội nghị trực tuyến, đại diện Bộ Công an đã trao tặng 35 triệu đồng và 2.500 khẩu trang; Đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ Công an đã trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền 25 triệu đồng và 1.000 khẩu trang.