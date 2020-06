Lãnh đạo Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Sáng nay, 25-6, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020. Trước khi diễn ra Hội nghị, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thành kính tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trụ sở Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự đồng tâm, hiệp lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu của nhân dân, đồng thời thực hiện phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng CAND đã đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái và nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thành kính dâng nén tâm nhanh lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu tưởng niệm Bác Hồ tại trụ sở Bộ Công an

Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và chủ động hợp tác quốc tế của đất nước.

Đặc biệt, lực lượng CAND đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần không nhỏ trong việc khống chế, ngăn chặn, chiến thắng dịch bệnh. Đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện “mục tiêu kép” vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa duy trì bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Các đại biểu dành một phút tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; đất nước có nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 75 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đại diện cho tướng lĩnh, cán bộ chiến sỹ CAND xin hứa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; lập nhiều chiến công kính dâng lên Bác kính yêu.

Để tưởng nhớ công lao trời biển của Bác và bày tỏ sự quyết tâm của lực lượng CAND trong 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang và dành một phút tưởng niệm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh...