Lãnh đạo Bộ Công an dâng hương nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Sáng 15-5, trước khi diễn ra lễ sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Bác trong trụ sở Bộ Công an.

Tại lễ tưởng niệm, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nêu rõ, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, lực lượng CAND đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, biên soạn sách, tài liệu tham khảo; xây dựng hoàn thiện các quy định, tiêu chí văn hóa ứng xử và phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị; tăng cường công tác huấn luyện quân sự, võ thuật, tập huấn điêu lệnh CAND; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”.

Triển khai thực hiện các mô hình, phần việc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện “tự soi”, “tự sửa”, nêu gương theo phương châm: “Phát động đi đôi với hành động”; “Trên trước, dưới sau”; “Nói đi đôi với làm” bằng những việc làm cụ thể.

Đại tướng Tô Lâm thay mặt CBCS, tướng lĩnh, sỹ quan lực lượng CAND dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ động, phối hợp đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; tư thế, lễ tiết tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường các hoạt động giúp đỡ, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hoạt động gặp mặt, biểu dương, khen thưởng. Tăng cường tuyên truyền kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời phản bác kịp thời các thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng công an.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA và 3 năm thực hiện Cuộc vận động của Bộ Công an, đã góp phần bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế, lễ tiết tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong CAND, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu tại lễ dâng hương, dâng hoa

Trong công tác đã xuất hiện nhiều gương “Người tốt việc tốt” được nhân dân viết thư khen, động viên, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân trong CAND có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2019.

Năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 123 tập thể, 129 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Từ năm 2016 đến năm 2019 đã có 36 đồng chí hy sinh, 1.250 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV; riêng trong quý I-2020 đã có 11 chiến sỹ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.