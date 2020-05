Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 6-5, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2564, Dương lịch 2020.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ Công an tặng lẵng hoa tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các chư tôn đức, tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản

Tiếp Đoàn, về phía Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch... Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao tặng lẵng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức, tăng ni, phật tử một mùa Phật đản mạnh khỏe, an lạc.



Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn đồng hành cùng với nhân dân, đất nước và dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước; đánh giá cao những hành động tốt đẹp, nhân văn của các chư tôn đức, tăng ni, phật tử trong việc chung sức cùng chính quyền các cấp và cộng đồng phòng, chống, đẩy lùi hiệu quả dịch Covid-19.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CAND chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển; mong muốn các chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp tâm sức của mình vào sự nghiệp đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, cùng với chính quyền các cấp xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND đã dành cho các chư tôn đức, tăng ni, phật tử của Giáo hội. Đánh giá cao những đóng góp và sự vất vả, nỗ lực vượt qua khó khăn của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của đất nước, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân và trong công tác phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả dịch bệnh Covid-19 thời gian vừa qua.