Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vào viếng 3 liệt sĩ Khi tiếng nhạc lễ vang lên, thân nhân của các liệt sĩ đã không cầm nổi nước mắt xót thương Ánh mắt ngơ ngác của Bún, con gái Đại úy Phạm Công Huy khi thấy nhiều người Di ảnh của liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy bên đồng đội Ôm đứa con thơ trong vòng tay, người vợ trẻ Như Quỳnh không cầm nổi nước mắt Thân quyến gia đình liệt sĩ Đại úy Phạm Công Huy Vợ và 2 con của liệt sĩ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh ngồi thẫn thờ nhìn lên di ảnh Sự hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh cùng 2 chiến sĩ Công an trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội ngày 9-1 để lại nỗi đau không thể bù đắp với gia đình, đồng đội Gia đình liệt sĩ, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân vào viếng Mẹ của liệt sĩ, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân như khụy xuống, nấc nghẹn trước nỗi đau quá lớn khi mất đi đứa con trai, khiến những người có mặt ở Nhà tang lễ chẳng thể cầm lòng, nước mắt Nhiều cán bộ, chiến sỹ đồng đội của các anh từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã không quản xa xôi tới viếng Những đoàn viên thanh niên Đứng trước linh cữu đồng đội, nhiều cán bộ, chiến sỹ không kìm được nước mắt Ai cũng xúc động nghẹn ngào trước giờ tiễn đưa các anh Không chỉ có các đồng đội từ khắp mọi tỉnh thành tới viếng, chia buồn cùng gia đình mỗi liệt sĩ Đông đảo cán bộ, nhân dân các xã, thị trấn huyện Mỹ Đức, Hà Nội tới viếng các liệt sỹ Đoàn đại biểu đảng bộ và nhân dân xã Đồng Tâm vào viếng các liệt sỹ Lễ viếng được cử hành trong không khí trang trọng, xúc động. Linh cữu 3 liệt sỹ được quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ và phủ hoa tươi

