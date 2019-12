Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ

ANTD.VN - Chiều 20-12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác TĐKT tại Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an…tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2019, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, quan trọng, chiến lược; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế của đất nước; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 22.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Công an chủ trì tiếp đoàn công tác

Công tác TĐKT là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ra sức thi đua lập thành tích, chiến công xuất sắc; qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, hi sinh, khắc phục khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, có hơn 125 nghìn lượt tập thể và cá nhân trong CAND được các cấp khen thưởng; 9 đồng chí hi sinh, 304 đồng chí bị thương khi thi hành công vụ.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thông qua cuộc kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra Hội đồng TĐKT Trung ương đánh giá, nhìn nhận sâu sắc, toàn diện, khách quan về công tác TĐKT của Bộ Công an thời gian qua. Từ đó, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có những định hướng, hoạch định quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2019, nội dung công tác năm 2020 nêu rõ, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc luôn gắn liền với phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Năm 2019, các Cụm thi đua của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an địa phương đều xây dựng, kế hoạch và tổ chức ký giao ước thi đua, tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; tôn vinh, biểu dương gương người tốt, việc tốt, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn... Qua phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập được thành tích, chiến công đặc biệt trong công tác, chiến đấu được lãnh đạo Bộ Công an, các cấp chính quyền, địa phương ghi nhận, khen thưởng; được quần chúng nhân dân tin yêu, gửi thư cảm ơn.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu cảm ơn đoàn công tác

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành Công an đã đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác TĐKT trong năm qua.

Đồng tình, nhất trí với nội dung công tác TĐKT năm 2020 mà Bộ Công an đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Công an lưu ý đến vấn đề an ninh mạng, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; tham mưu quản lý đối tượng nghiện đạt hiệu quả. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã bám cơ sở; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân… Năm 2020, Bộ Công an cần tổ chức các đợt thi đua đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Qua đó, tạo sự chuyển biến cả về chất và lượng; đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng thật sự trở thành nguồn động lực, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.