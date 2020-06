Làm tốt công tác cán bộ để có những sản phẩm báo chí chất lượng

ANTD.VN - Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức sáng 4-6, đồng chí Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận và mong muốn cấp Ủy - Ban Biên tập Báo tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, để có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí hay, chất lượng, xứng đáng với sự tin yêu của các cấp lãnh đạo, nhân dân và bạn đọc.

Diễn ra trong buổi sáng, phiên họp chính chức của Đại hội Chi bộ báo An ninh Thủ đô đã đánh giá kỹ tình hình, thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020; định hướng những nội dung quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025.

Dám nghĩ, dám làm, đấu tranh có hiệu quả với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tá - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Chu Quốc Dũng - Thiếu tá, Phó Tổng Biên tập đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015- 2020; phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, Báo An ninh Thủ đô được sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, Bộ Công an, các cơ quan quản lý báo chí và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đã tạo điều kiện để Báo phát huy được tính năng động, tự khẳng định mình.

Tập thể Cấp uỷ, Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô đoàn kết đồng sức đồng lòng, hết sức vì sự phát triển của tờ báo. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là cơ quan ngôn luận của lực lượng Công an nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Kết quả lớn nhất về công tác tư tưởng mà cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô đạt được là: Luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời coi trọng đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái – nguyên nhân chủ yếu dẫn tới "tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Báo An ninh Thủ đô đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2015-2020) được Cấp ủy, lãnh đạo toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ của đơn vị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và sáng tạo. Điều này thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực như xuất bản, phát hành báo; các hoạt động phụ trợ; công tác quản lý nhà nước về báo chí; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác xây dựng lực lượng; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác thi đua, khen thưởng; công tác quần chúng, dân vận...

Đặc biệt, năm 2017, 2018, Báo ANTĐ là cơ quan báo chí duy nhất của Thủ đô Hà Nội được 3 cơ quan cấp Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin- Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam, cùng thống nhất đề nghị khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ, Báo An ninh Thủ đô còn được Bộ Công an, UBND Thành phố, CATP Hà Nội tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Tiếp tục phát huy thế mạnh "đơn vị chiến đấu đặc biệt" của Công an Hà Nội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Chi bộ Báo An ninh Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng tình với Báo cáo chính trị, kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Chi ủy Báo An ninh Thủ đô, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đánh giá cao chất lượng các văn kiện, thể hiện sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và mỗi đảng viên Báo ANTĐ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội



Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: Báo ANTĐ trong nhiệm kỳ qua đã chủ động nắm tình hình, tích cực tham mưu với Đảng ủy CATP triển khai tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” cùa các thế lực thù địch, củng cố và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

“Các loại hình báo chí của Báo An ninh Thủ đô đã tuyên truyền đúng hướng những vấn đề, lĩnh vực, sự kiện mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân đang quan tâm. Báo cũng thường xuyên bám sát những yêu cầu chính trị và những công tác trọng tâm của thành phố, của lực lượng CAND nói chung, CATP Hà Nội nói riêng để tuyên truyền và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả theo thời gian, chuyên đề; thực hiện tốt trên các lĩnh vực nhiệm vụ KTXH của thành phố, đảm bảo ANCT, TTATXH Thủ đô và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh”- Thiếu tướng Đào Thanh Hải đánh giá.

Đồng chí Phó Giám đốc biểu dương những thành tích, kết quả của Chi bộ Báo ANTĐ trong nhiệm kỳ 2015-2020 và tin tưởng Ban chấp hành khóa mới sẽ hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025



Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng khẳng định: Báo ANTĐ là tờ báo, thương hiệu mạnh của lực lượng Công an, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp xã hội. Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, phóng viên... luôn được Báo triển khai rất hiệu quả.

Kết quả này không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an cầm bút, đấu tranh trên mặt trận văn hóa tư tưởng mà còn phòng ngừa, không để xảy ra sai phạm liên quan đến hoạt động tác nghiệp, sản xuất các tác phẩm báo chí…

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo ANTĐ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và cá nhân Thiếu tướng Đào Thanh Hải với Chi bộ, Báo ANTĐ



Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng ấn tượng với hoạt động xã hội tình nghĩa mà Báo An ninh Thủ đô đã triển khai trong nhiều năm qua. Con số 12 tỷ đồng mà Báo huy động trong 5 năm qua với hàng nghìn chuyến đi trao quà tình nghĩa cho đồng bào khó khăn ở các địa phương, vùng sâu, vùng xa, bão lũ…của CBCS Báo ANTĐ không chỉ giúp cho đồng bào vơi bớt nhọc nhằn, mà còn nâng cao hình hình người CAND hết lòng vì nhân dân phục vụ…

Đồng chí Bí thư, Tổng Biên tập Báo ANTĐ khẳng định tập thể Ban chấp hành khóa mới sẽ cùng CBCS nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy kết quả, nỗ lực hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền...



Khái quát tình hình trong nước, khu vực và quốc tế trong thời gian tới có tác động mạnh mẽ tới công tác phát triển kinh tế, xã hội, báo chí, giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Chi bộ khóa mới, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh: Chi bộ Báo ANTĐ tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy CATP Hà Nội về công tác báo chí trong tình hình mới. Giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao bản sắc, thương hiệu của Báo ANTĐ; phát huy nội lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung tuyên truyền những kết quả và nhiệm vụ công tác của lực lượng CAND nói chung và CATP Hà Nội nói riêng.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, triệt để các dự thảo văn kiện Đại hội của Đảng bộ cấp trên; Báo cáo chính trị cấp ủy phải đánh giá toàn diện, khách quan, là tiền đề để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.

Đại hội thống nhất nhiều chương trình hành động, nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020-2025



Đồng chí Phó Bí thư, Phó Giám đốc lưu ý công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất việc lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đặc biệt coi trọng chất lượng, với số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

“Phải luôn nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên”- Thiếu tướng Đào Thanh Hải chỉ rõ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ Báo ANTĐ khóa 2020-2025



Trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nêu gương, hiệu quả, Đại hội Chi bộ Báo ANTĐ nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 đồng chí; bầu đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập là Bí thư Chi bộ; đồng chí Trung tá Lưu Hồng Quân, Phó Tổng Biên tập là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đại hội Chi bộ Báo ANTĐ nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp với nhiều chương trình công tác được triển khai nhằm đưa Báo ANTĐ ngày càng phát triển



Thay mặt Ban chấp hành Chi bộ khóa mới 2020-2025 và toàn thể CBCS Báo ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo ANTĐ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, và Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại biểu tham dự Đại hội chi Bộ Báo ANTĐ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Tổng Biên tập xin hứa sẽ cùng với Ban chấp hành Chi bộ khóa mới, tập thể CBCS Báo ANTĐ phát huy những kết quả, thành tích của nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi những yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội giao phó.