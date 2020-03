Kịp thời khoanh vùng điểm dừng chân tại quận Hoàn Kiếm của 7 du khách Anh dương tính Covid-19

ANTD.VN - Đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 dương tính với Covid-19 sau đó xác định có 7 trường hợp du khách người Anh cũng dương tính. Số bệnh nhân này trước khi phát hiện nhiễm bệnh đã từng lưu trú tại 4 khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Do vậy, công tác khoanh vùng, cách ly đã được Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng triển khai.

12:54 11/03/2020

Tính đến 12h30 hôm nay (11-3), đã có 35 ca dương tính với Covid-19 tại Việt Nam. 16 người đã được chữa khỏi hoàn toàn. Trong đó, chỉ tính riêng trong 5 ngày vừa qua, có 19 trường hợp nhiễm mới và 17 trong số đó đều đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 tạm trú ở phường Trúc Bạch, Hà Nội, hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Riêng địa bàn quận Hoàn Kiếm có tới 4 khách sạn là nơi lưu trú của 7 du khách Anh đi cùng chuyến bay VN0054 sau đó được xác định dương tính với Covid-19.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã rà soát 4 khách sạn có 7 bệnh nhân Covid-19 người Anh lưu trú gồm: Khách sạn Metropole; Khách sạn Conife; Khách sạn Golden Silk và khách sạn La Siesta Trendy.

Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai các lực lượng tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, đồng thời tuyên truyền cho các cơ sở và khách lưu trú chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Civid-19

“Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát toàn bộ đường đi, hướng đi, số người mà 7 du khách Anh dương tính đã tiếp xúc. Chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, các điều tra viên, phối hợp với Công an các tỉnh, nơi số bệnh nhân này dừng chân để lập tức khoanh vùng, cách ly, không để virus có khả năng lây lan rộng” – Thượng tá Bùi Văn Đang – Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Cho đến nay, đơn vị đã rà soát được 575 người tiếp xúc F1, F2 và F3. Tất cả số người này được Công an quận phối hợp với các cơ sở y tế hướng dẫn cách ly theo quy định của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tại trung tâm y tế, cơ sở lưu trú và tại gia đình.

Ngoài ra, Công an quận cũng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động để người dân trong quận, và khách du lịch để làm tốt công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn quận.

Những du khách người Anh này cảm thấy rất vui vẻ khi được nhân viên lễ tân khách sạn đề nghị sát khuẩn tay

Họ đã được tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh nên rất tự giác đeo khẩu trang khi ra ngoài, đồng thời sát khuẩn kĩ lưỡng

Theo số liệu thống kê, địa bàn Hoàn Kiếm có khoảng trên 700 cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, homstay. Do vậy, đơn vị đã chỉ đạo trên 100 cảnh sát khu vực phối hợp với các cụm dân cư đi từng nhà, rà từng hộ và từng cơ sở kinh doanh lưu trú tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch.

Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, trước tiên phải khai báo trung thực và tuyên truyền rộng rãi cho khách đến đăng ký lưu trú về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nCoV, để khách tự giác chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, việc vệ sinh đường phố, ngõ xóm, không chỉ giúp ngăn chặn các mầm bệnh, mà còn nâng cao bộ mặt đô thị cũng được Công an quận Hoàn Kiếm triển khai đến từng hộ gia đình và tổ dân phố.

Anders và Sofus, hai du khách người Na Uy chia sẻ, họ cảm thấy rất an toàn khi đến Việt Nam bởi dịch bệnh được khống chế nhanh chóng

Chia sẻ với phóng viên An ninh Thủ đô, anh Anders (Quốc tịch Na Uy) nói: “Chúng tôi cảm thấy dịch bệnh Covid-19 này rất nguy hiểm. Dù đã sang đây được 2 tuần rồi, nhưng hàng ngày vẫn phải cập nhật tình hình dịch bệnh qua smartphone để biết quốc gia nào đang “nóng”. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ tránh đi đến những quốc gia này. Ở đây, tôi được khách sạn tuyên truyền nhiều về dịch Covid-19, thực sự đáng sợ. Nhưng các bạn đã làm rất tốt và hầu như không ai kêu ca, lo sợ việc cách ly. Đó chính là cách các bạn kiểm soát dịch bệnh”.

“Vì hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh dịch nên đi đâu tôi cũng đeo khẩu trang, về tới khách sạn là sát khuẩn ngay. Khách sạn đã chuẩn bị tất cả rồi. Tôi nghĩ đó chính là cách bảo vệ tôi và cộng đồng. Tôi mong rằng mọi người đều chấp hành để dịch bệnh sớm qua đi. Việt Nam thực sự là một đất nước an toàn” – Anh Sofus (Quốc tịch Na Uy) chia sẻ.

Cho đến nay, Việt Nam đã quyết định tạm dừng đơn phương miễn thị thực đối với 8 nước châu Âu gồm Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha để hạn chế dịch bệnh bùng phát do những người nhập cảnh vào Việt Nam từ các quốc gia này.