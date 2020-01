Kính cẩn nghiêng mình biết ơn người ngã xuống vì độc lập dân tộc

ANTD.VN - Những ngày cuối năm, người người nhà nhà hối hả bận rộn sắm Tết, mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc thì trong những căn nhà nhỏ của 3 liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) lại lặng lẽ tiếng khóc của người mẹ, người vợ, của những đứa con trước sự ra đi của chồng, cha và con họ. “Sự hy sinh ấy và cả những mất mát ấy, chính là nguồn động lực cho các cán bộ chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm noi theo” – Đó là chia sẻ của Trung úy Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm trong buổi chiều thăm di tích lịch sử Hỏa Lò.

Thùy An

18:21 21/01/2020 0 Thùy An

Chiều 20-1-2020, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an quận Hoàn Kiếm do Thiếu tá Lê Văn Thinh, Phó Trưởng Công an quận dẫn đầu đã đến thăm, tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước, cách mạng đã hy sinh tại Nhà lao Hỏa Lò. Các cán bộ chiến sỹ đã cùng dâng vòng hoa và nén nhang thơm bày tỏ lòng thành kính, tri ân những người con của dân tộc đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh trẻ, mang lại những mùa xuân trọn vẹn cho các thế hệ Việt Nam hôm nay.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an quận Hoàn Kiếm kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sỹ ngã xuống tại Nhà tù Hỏa Lò

Di tích Nhà tù Hỏa Lò là minh chứng cho một thời kỳ lịch sử đấu tranh đầy anh dũng của các chiến sỹ yêu nước, cách mạng Việt Nam. Cũng chính tại nơi đây, nhiều đồng chí đã anh dũng ngã xuống, giữ trọn tấm lòng sắt son với Đảng, với nhân dân, vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thiếu tá Lê Văn Thinh - Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm thắp nén nhang thơm trước anh linh các liệt sỹ

Thiếu tá Lê Văn Thinh – Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực được Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an quận tổ chức, nhằm tưởng nhớ, tri ân các bậc cha anh đã ngã xuống. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn, thông qua hoạt động này để giáo dục, rèn luyện tư tưởng cho các cán bộ chiến sỹ, noi theo tấm gương hy sinh của các thế hệ đi trước, cố gắng nỗ lực phấn đấu để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Trung úy Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm đọc lời phát động gương 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm

Cũng trong đợt này, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an quận cũng phát động học tập gương dũng cảm của liệt sỹ Nguyễn Huy Thịnh, liệt sỹ Phạm Công Huy và liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.

“Gương chiến đấu dũng cảm và hy sinh quên mình của ba đồng chí là tổn thất vô cùng to lớn đối với lực lượng CAND, nhưng tinh thần dũng cảm, tấm gương anh dũng của các đông chí sẽ mãi được Tổ quốc, lực lượng CAND, Công an Thủ đô và đông đảo các tầng lớp nhân dân kính phục, trân trọng, biết ơn sâu sắc” – Trung úy Nguyễn Huy Hoàng – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

Biến đau thương thành hành động cách mạng – Đó là lời phát động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an quận đến toàn thể cán bộ chiến sỹ tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích trên các mặt công tác, góp phần vào sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn quận nói riêng và địa bàn Thủ đô nói chung, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của ba đồng chí.