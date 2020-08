Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự đô thị quanh đường ven hồ Tây

ANTD.VN - Với thói quen sinh hoạt và ý thức chưa cao của một số cư dân sinh sống dọc đường ven hồ Tây, đã kéo theo nhiều hệ lụy và đáng chú ý trong đó phải kể đến là việc sử dụng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại đây vào buổi tối, với nhiều hình thức..., đã làm cho bộ mặt đô thị tại nơi được coi là "trăng thanh gió mát" bậc nhất Thủ đô này về ban đêm trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Trước thực trạng buồn này, Chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh, để xử lý dứt điểm các vi phạm...

CAQ Tây Hồ tuần tra, nhắc nhở cơ sở kinh doanh, nhà hàng ven hồ chấp hành quy định, không vi phạm TTĐT

Quyết liệt đảm bảo an ninh trật tự ven hồ Tây



Hồ Tây trở thành điểm đến của nhiều người bởi là danh thắng nổi tiếng và sự thoáng đãng vốn có của nó. Đặc biệt, vào mùa hè oi bức thì những tuyến đường vòng quanh hồ Tây, hay bất cứ hồ nào đó trên địa bàn Hà Nội cũng sẽ trở thành điểm “giải nhiệt” hóng gió lý tưởng để người dân lựa chọn.

Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu của người đến hóng mát vào buổi tối, một số người đã lợi dụng bán nước giải khát, thậm chí trải chiếu trên vỉa hè để bán hàng, nhằm kiếm tiền. Do ý thức kém của một bộ phận khách và người bán hàng, đã xả rác bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dẫn đến gây mất an toàn giao thông (ATGT), ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự đô thị (TTĐT)

Ông Nguyễn Văn Trình, trú tại phố Trích Sài, quận Tây Hồ cho biết: “Thực trạng này bắt đầu “nóng” kể từ sau khi dịch Covid-19 ở thành phố Hà Nội kiểm soát được. Sau khi việc giãn cách xã hội theo quy định đã hết thời hạn, người dân chọn khu vực này để vui chơi, hóng mát, bán hàng. Trước đó, trong thời gian dịch Covid - 19 phức tạp, toàn bộ tuyến đường quanh hồ Tây được lực lượng Công an quận Tây Hồ và các đơn vị chức năng tổ chức nhiều chốt trực để kiểm soát, tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch lbệnh ây lan, bảo vệ sức khỏe nên người dân rất tuân thủ”.

Từ 6h sáng đến 23h hàng ngày, lực lượng Công an luôn tuần tra, nhắc nhở không vi phạm TTĐT, nâng cao ý thức giữ gìn VSMT

Vào những ngày tháng 6 oi bức vừa qua, số người tập trung quanh hồ Tây để hóng mát, khiến người bán hàng rong tập trung bán hàng ăn vặt, hàng nước, gây mất ATGT, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường thiết lập lại TTĐT, đảm bảo trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Đại tá Mại Trọng Thắng, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết: “Để đảm bảo TTĐT trên địa bàn quận, đơn vị đã chủ động các kế hoạch tăng cường giải quyết vi phạm tại các tuyến đường, phố. Để đạt hiệu quả cao, Công an quận Tây Hồ đã thành lập 3 tổ công tác phối hợp, tuần tra, kiểm soát việc thực hiện của các phường. Khi kiểm tra phát hiện vi phạm, sẽ quy trách nhiệm cho chỉ huy Công an phường, đặc biệt là vi phạm về TTĐT như lấn chiếm hè phố gây mất ATGT trên các tuyến phố của quận, nhất là tuyến xung quanh đường ven hồ Tây”.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của chỉ huy Công an quận Tây Hồ, các tổ công tác của Công an phường sở tại đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó vận động, tuyên truyền để bà con hiểu, chia sẻ và thực hiện nghiêm không vi phạm. Cùng với đó, Công an quận Tây Hồ kiên quyết xử lý để răn đe những trường hợp thiếu ý thức chấp hành, tái vi phạm làm xấu cảnh quan đô thị".

Không còn cảnh lấn chiếm bán hàng, gây mất mỹ quan đô thị, vi phạm TTATGT

Điển hình, ngày 19-7, ông Trần Danh H, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ đã bị tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, do bán hàng nước vi phạm TTĐT và bị tổ công tác nhắc nhở đã có thái độ không chấp hành. Ngay sau khi bị xử lý, ông Hải đã nhận biết được lỗi của mình, hứa sẽ không tái phạm.

Ghi nhận trong ngày cuối tuần và qua, tại đường ven hồ Tây đã có sự chuyển biến rõ rệt, đường phố đã không còn cảnh lộn xộn bán hàng rong trên vỉa hè, lòng đường và đó là nhờ sự kiên quyết, nỗ lực của lực lượng Công an sở tại, vì một địa bàn bình yên, văn minh.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo An ninh Thủ đô, 18h30 chiều thứ Bẩy (ngày 1-8-2020 vừa qua), các tổ công tác Công an quận Tây Hồ đã đông đủ, cùng các phường tổ chức thực hiện tuần tra quanh hồ Tây và các tuyến trên địa bàn. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, nhắc nhở và phát hiện, xử lý các trường hợp tái phạm.

Theo nhiều người dân quận Tây Hồ, Hồ Tây đã trở thành nơi hóng mát đúng nghĩa, bởi đường thông hè thoáng, không còn cảnh tượng phản cảm mời chào, lấn chiếm vỉa hè bán hàng nước, hàng rong, quà vặt như trước đó.

Biên bản xử lý trường hợp cố tình vi phạm về TTĐT

Bà Nguyễn Mai Lan, 68 tuổi, trú tại phố Nguyễn Đình Thi bày tỏ: “Đường ven hồ Tây đã thông thoáng sạch sẽ trở lại, không còn cảnh lấn chiếm vỉa hè vào buổi tối, cảnh tượng bán chè chén, xếp chiếu giữ chỗ cũng không còn nữa. Tối nào tôi đi bộ tập thể dục đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Để đô thị được phong quang như thế này là nhờ các chiến sỹ Công an quận Tây Hồ thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân không vi phạm TTĐT, TTCC với tinh thần trách nhiệm cao”.

Nhờ quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, kiên trì của cán bộ, chiến sỹ Công an quận Tây Hồ và sự thực hiện nghiêm túc của Công an cơ sở, đến nay những tuyến đường ven hồ Tây đã thay đổi diện mạo rõ nét. Việc làm của các chiến sỹ Công an quận Tây Hồ còn giúp người dân nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, giữ gìn TTĐT. Để những con phố thực sự “xanh, sạch, đẹp” không chỉ là nhiệm vụ của những chiến sỹ công an, mà cần có cả trách nhiệm và ý thức chấp hành của cộng đồng xã hội.

Trung tá Đặng Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ chia sẻ: “Để bà con thấu hiểu và lắng nghe, chúng tôi đã nhiều lần họp tổ dân phố, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động các bà, các chị bán hàng rong… thực hiện văn minh đô thị vì đây là nhiệm vụ không của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của mọi người, cùng chung tay làm đẹp Thủ đô”.

Công an quận Tây Hồ kiên quyết tuyên truyền, xử lý các vi phạm về TTĐT khu vực ven hồ Tây

Cho đến nay, công tác giữ gìn và duy trì nét đẹp, văn minh TTĐT ở địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được Công an quận Tây Hồ quan tâm thực hiện. Buổi sáng hàng ngày, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an quận đã cử cán bộ phối hợp với lực lượng Công an tới từng nhà dân, nhà hàng kinh doanh trên địa bàn vận động không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; để xe máy, ô tô đúng quy định; lắp đặt biển quảng cáo, mái che, mái vẩy đảm bảo mỹ quan, TTĐT.