Kiên quyết bảo vệ những cái đúng

Báo chí ngành Công an là tiếng nói cực kỳ quan trọng

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ, qua các diễn đàn hay khi trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội, ông đánh giá rất cao vai trò của báo chí. Báo chí không chỉ đóng vai trò định hướng dư luận mà còn có vai trò quan trọng trong việc phanh phui các tiêu cực của xã hội.

“Đặc biệt với báo chí ngành Công an nói chung, những cơ quan báo chí lớn của ngành Công an mà tôi thường xuyên có dịp tiếp xúc bên hành lang nghị trường Quốc hội như Công an nhân dân, An ninh Thủ đô nói riêng, tôi luôn dành sự tôn trọng lớn. Đó là những cơ quan báo chí nằm trong cơ quan chuyên chính, kỷ luật rất nghiêm, tác phong tác nghiệp rất nghiêm túc và phát huy vai trò rất tốt. Đây là tiếng nói của cán bộ chiến sĩ Công an nói chung, của Công an Hà Nội cũng như Công an các địa phương nói riêng, góp phần rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Báo Công an nhân dân, Báo An ninh Thủ đô, Báo Công an Nghệ An hay bất cứ tờ báo nào, khi đưa lên công luận tiếng nói khách quan, trung thực, vì tính chất xây dựng thì đều được bạn đọc đón nhận. Các đại biểu Quốc hội luôn dành sự tin tưởng vào các cơ quan báo chí chính thống, vì thế khi được báo chí đặt câu hỏi bên hành lang Quốc hội, tôi cũng như nhiều đại biểu, nếu trả lời được ngay thì cũng không ngại từ chối” - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói.

Duy Tiến (Ghi)