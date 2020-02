Kiến nghị giảm tải cho Hà Nội trong cách ly công dân Việt Nam về từ vùng dịch

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona (Covid-19) TP Hà Nội

Chủ động rà soát các trường hợp nhập cảnh từ vùng dịch

Tại hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona (Covid-19) TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, CATP đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Ban Quản lý các tòa nhà, khu chung cư, tổ dân phố rà soát đến từng người dân, hộ gia đình có người dân hoặc người nước ngoài đã đi, đến từ 2 tỉnh, thành phố: Daegu và Bắc Gyeongsang - Hàn Quốc, phải thông báo cơ quan chức năng trên địa bàn.

Lực lượng Công an cũng hướng dẫn người dân chủ động khai báo về thời gian, lịch trình di chuyển, tiếp xúc gần với người thân, cộng đồng, chủ động cách ly,giám sát, theo dõi; Triển khai công tác bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh.

Công an Thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tập trung rà soát, thống kê người nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh Việt Nam từ hoặc đi qua vùng dịch, nhằm chủ động phòng ngừa, cung cấp thông tin cho ngành y tế và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, số liệu người nước ngoài, người Việt Nam trở về từ vùng dịch có sự biến động hàng ngày, do vậy Công an Thành phố đang chủ động phối hợp Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an và chỉ đạo Công an cấp cơ sở hàng ngày cập nhật số liệu và cung cấp ngay các thông tin cần thiết cho ngành y tế để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.



Bám sát tình hình thực tế



Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo TP, tính đến ngày 28/02/2020, CATP đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức cách ly đối với 121 trường hợp, trong đó có 43 người hết thời hạn cách ly; 3 người đang được theo dõi tại Bệnh viện Đống Đa, trong đó có 2 trường hợp trở về từ 1 Hàn Quốc có biểu hiện tức ngực khó thở đã được chuyển Bệnh viện Đống Đa vào ngày 27/2/2020.

Nếu không phát sinh phức tạp, theo quy trình 14 ngày thì hết ngày hôm nay (28/2), tiếp tục có 8 trường hợp hết thời hạn cách ly; ngày 29/2 có 7 trường hợp; ngày 1/3 có 03 trường hợp.

CATP cũng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp trước những diễn biến phức tạp do các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để gây mất ổn định ANTT trên địa bàn.

Cụ thể đến nay, CATP đã lập hồ sơ xử lý 21 trường hợp về hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các công tác phòng chống dịch Covid - 19, theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, về việc tổ chức cách ly tập trung, hiện cơ sở vật chất phục vụ cách ly tập trung đều đang quá tải và dự báo trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều công dân trở về từ Hàn Quốc.

Do vậy, CATP kiến nghị UBND Thành phố đề xuất với Chính phủ yêu cầu các địa phương có công dân trở về từ Hàn Quốc có phương án tiếp nhận công dân và tổ chức cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế nhằm giảm tải cho thành phố Hà Nội.

CATP cũng kiến nghị TP bổ sung phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại khu cách ly tại Bệnh viện CATP...