Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức Đại hội Đảng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các địa điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn, Công an huyện Mê Linh vừa tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các địa điểm tổ chức Đại hội Đảng trên toàn huyện.

Đoàn kiểm tra công tác PCCC hướng dẫn cách sử dụng trang thiết bị, phương tiện PCCC tại chỗ

Thực hiện Kế hoạch 121/KH-UBND, ngày 01/4/2020 của UBND huyện Mê Linh về việc đảm bảo an toàn PCCC - CNCH phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đoàn kiểm tra Công an huyện Mê Linh tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các địa điểm tổ chức Đại hội Đảng.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã phổ biến, quán triệt rõ mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết quý 4/2020; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về PCCC - CNCH, chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, nắm tình hình, chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các tồn tại, thiếu sót về công tác PCCC - CNCH, loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ ngay từ ban đầu, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác Công an huyện Mê Linh đã hướng dẫn người đứng đầu và toàn bộ Đội PCCC các cơ quan, đơn vị, cơ sở cách sử dụng các trang thiết bị, phương tiện PCCC - CNCH hiện có tại chỗ. Qua đó thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, để kịp thời xử lý khi có các sự cố cháy, nổ xảy ra.

Đoàn kiểm tra kiến nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC - CNCH, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối PCCC - CNCH trong suốt thời gian tổ chức đại hội. Cùng với đó, xây dựng phương án xử lý tình huống cháy, nổ có thể xảy ra tại phòng họp và bếp ăn, loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ ngay từ ban đầu tại các địa điểm tổ chức đại hội.