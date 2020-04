Kiểm soát phòng chống Covid-19, Công an xã Đồng Tâm phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

ANTD.VN - Sự việc xảy ra vào chiều 10-4, khi thấy lực lượng công an tham gia chốt kiểm soát y tế, Nguyễn Văn Anh trú tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình vội bỏ chạy vì đang tàng trữ ma túy trong người…

Đại úy Đinh Huy Hoàng, Phó trưởng Công an xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội thông tin, chiều 10-4, lực lượng công an tham gia tuần tra kiểm soát tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm phát hiện Nguyễn Văn Anh (SN 1987) trú tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình có biểu hiện nghi vấn.

Khi thoáng thấy lực lượng công an tại chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Anh đã vứt một gói nhỏ xuống đất rồi bỏ chạy. Tổ công tác Công an xã Đồng Tâm đã đuổi theo bắt giữ được Nguyễn Văn Anh.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh

Anh khai gói nhỏ vứt xuống đất là ma túy vừa mua về sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật đưa Nguyễn Văn Anh về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an Nguyễn Văn Anh khai nhận, chiều 10-4, do nghiện ma túy, nên Anh đã đi xe máy từ nhà đến gặp một người tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm mua 200.000 đồng ma túy về sử dụng. Khi đi đến chốt kiểm soát y tế phòng dịch Covid-19, nhìn thấy lực lượng công an, Anh sợ quá vứt luôn gói ma túy vừa mua xuống đất rồi bỏ chạy thì bị bắt giữ.

Hiện Công an xã Đồng Tâm đang tạm giữ Nguyễn Văn Anh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Khẩu súng tự chế thu giữ trong quá trình truy tìm nhóm người sử dụng súng trái phép

Trước đó, ngày 9-4, cũng qua quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an xã Đồng Tâm đã phát hiện một nhóm người sử dụng trái phép súng nên đã tổ chức truy bắt. Các đối tượng bỏ chạy, lực lượng Công an xã Đồng Tâm truy tìm phát hiện 1 khẩu súng tự chế vứt lại tại địa bàn xóm 13, thôn Đồng Mít. Công an xã Đồng Tâm đã tạm giữ khẩu súng trên và tiếp tục truy tìm người sử dụng súng.