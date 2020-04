Kiểm soát chợ dân sinh, phòng chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Đều đặn như hơn 20 ngày qua, các CBCS Công an xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội lại có mặt tại các chợ dân sinh trên địa bàn, tham gia các tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đại úy Phạm Quang Long, Trưởng Công an xã Dương Liễu thông tin, cuối năm 2019, công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã về nhận nhiệm vụ tại địa bàn xã Dương Liễu. Đây là xã có làng nghề chuyên sản xuất các sản phẩm miến, bún gạo khô cung cấp cho cả địa bàn Hà Nội và được UBND TP công nhận là làng nghề truyền thống.

“Vừa ổn định tổ chức thì dịch Covid-19 ào tới như một cơn gió. Cùng với việc ổn định tổ chức, triển khai các chuyên đề công tác thì 8 CBCS công an xã bao gồm cả chỉ huy bước vào “trận đánh” kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn” – Đại úy Phạm Quang Long thông tin.

Cán bộ chiến sỹ Công an xã Dương Liễu cùng cán bộ y tế cơ sở tham gia trực chốt tại chợ dân sinh

Xác định là làng nghề truyền thống, việc mua bán, giao dịch sẽ diễn ra thường xuyên, do đó, chợ dân sinh trên địa bàn được xác định tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Là một trong những lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch bệnh, Công an xã Dương Liễu đã tham mưu UBND xã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các lối vào chợ dân sinh trên địa bàn, trong đó, lực lượng công an cũng tham gia trực chốt.

Từ đó, đều đặn trong những ngày qua, kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội, ngày 3 ca, các CBCS Công an xã Dương Liễu dù lực lượng khá mỏng vẫn có mặt tham gia trực chốt. Tất cả những người ra vào chợ dân sinh đều được lực lượng công an yêu cầu dừng xe để cán bộ y tế kiểm soát đo thân nhiệt.

Lúc đầu, người dân còn chưa ý thức được trách nhiệm, cũng có sự phản ứng. Nhưng sau đó, các CBCS Công an xã Dương Liễu tích cực tuyên truyền vận động, phối hợp nhịp nhàng với cán bộ y tế, người dân đã hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh nếu không tích cực phòng ngừa.

Cán bộ chiến sỹ Công an xã Dương Liễu luôn phối hợp cán bộ y tế kiểm soát đo thân nhiệt người dân vào chợ dân sinh trên địa bàn

Nhờ đó, tính đến ngày cuối của đợt cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND thành phố, trên địa bàn xã Dương Liễu không có trường hợp dương tính với Covid-19.

“Dù mới được triển khai đơn vị tại địa phương, điều kiện cơ sở vật chất cũng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Công an xã Dương Liễu đã nhanh chóng nắm tình hình, là một lực lượng quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Ngày ngày tuần tra trên địa bàn xã, rồi lại tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh, trong khi lực lượng khá mỏng, chúng tôi thấy các CBCS công an xã phải căng mình thì mới giải quyết được công việc”- ông Phí Đình An, Chủ tịch UBND xã đánh giá.

Cùng với việc tham gia kiểm soát tại các chợ dân sinh, Công an xã Dương Liễu còn phối hợp với cán bộ y tế cơ sở tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp chống đối quy định phòng dịch.