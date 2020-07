Kiểm ngư đã xử lý hơn 200 tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) diễn ra sáng nay, 14/7, Cục Kiểm ngư cho biết, các chi đội kiểm ngư đã triển khai 44 lượt tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK1.

Đặc biệt, qua tuần tra kiểm soát, các tàu kiểm ngư đã phát hiện và xua đuổi 222 tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Lực lượng Kiểm ngư tại Cảng An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Ngoài ra, lực lượng kiểm ngư phối hợp với các đơn vị tiếp nhận, xử lý 103 vụ với 118 tàu có 613 người gặp tai nạn, sự cố khi hoạt động nghề cá trên biển; cứu thành công 44 tàu và 438 người.

Ngay sau khi Trung Quốc đơn phương thông báo “lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông” từ ngày 1/5 đến ngày 16/8, các tàu kiểm ngư tiếp tục tăng cường các hoạt động tuần tra, bảo vệ động viên ngư dân bám biển tiếp tục các hoạt động khai thác hải sản trên Biển Đông.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, Tổng cục Thủy sản thành lập đoàn công tác phối hợp kiểm tra các phương tiện vận chuyển giống thuỷ sản qua địa bàn các tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu và đã xử phạt 8 phương tiện vận chuyển tôm giống không có giấy kiểm dịch.

Còn tại tỉnh Ninh Thuận, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối 5 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ. Các cơ sở này bị xử phạt với tổng số tiền 315 triệu đồng và buộc tiêu huỷ 20 triệu con tôm giống không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.