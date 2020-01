Kiềm chế tội phạm hình sự, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp kéo dài

Thông tin từ chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cho hay, năm 2019, trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm có nhiều cải tiến và đổi mới. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Kiềm chế tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 80%, khám phá trọng án đạt 100%.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Công tác đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xây dựng, triển khai mô hình, câu lạc bộ đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiệu quả, huy động đông đảo quần chúng tham gia. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được đặc biệt quan tâm. Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, CAQ Bắc Từ Liêm được UBND TP tặng cờ thi đua xuất sắc.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã biểu dương và đánh giá cao các kết quả công tác của CAQ Bắc Từ Liêm trong năm 2019; đồng thời nêu rõ, trong năm 2020, có nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, do đó CATP nói chung và CAQ Bắc Từ Liêm nói riêng phải làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Trương Quang Thiều, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị thuộc CAQ

Theo đó, cần tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, nắm và giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh ngay từ đầu và tại chỗ. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu cần tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” gây án, “núp bóng” doanh nghiệp tài chính hoạt động “tín dụng đen”; không để hình thành, càng không thể tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm; xử lý nghiêm những trường hợp bao che, dung túng, “bảo kê” cho tội phạm.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra án kinh tế, tham nhũng. Ngoài ra Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cũng yêu cầu CAQ Bắc Từ Liêm cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, cũng như các lĩnh vực quản lý hành chính, giao thông trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch HĐND quận trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

“Năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm của CAQ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong đó làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá và chuẩn bị tốt nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương” - Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Cảm động trước những hành động dũng cảm, những tấm gương hy sinh quên mình để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, của lực lượng công an ngay từ những ngày đầu năm, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an quận đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 với chủ đề: “Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và phương châm hành động của toàn lực lượng Công an quận là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.