Không xảy ra ùn tắc giao thông, thí sinh được bảo đảm an toàn tuyệt đối!

ANTD.VN - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được tổ chức ở 6 điểm thi, bao gồm: Điểm thi trường THPT Thăng Long, THPT Trần Nhân Tông, THCS Hà Huy Tập, THCS Ngô Gia Tự, THCS Tô Hoàng, THCS Lê Ngọc Hân. Với sự nỗ lực, quyết tâm của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng), cùng sự phối hợp nhịp nhàng của công an các phường và lực lượng CSGT (CATP Hà Nội), tình hình giao thông trên địa bàn trong những ngày diễn ra kỳ thi được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc.

Sáng sớm các ngày 9, 10 tháng 8-2020, Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng công an phường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, giải tỏa hành lang ATGT, hỗ trợ người nhà và thí sinh khi cần thiết.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) có mặt tại các điểm thi từ rất sớm, phối hợp với công an các phường để đảm bảo ANTT

Cùng với đó, các tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự được huy động 100% quân số, lập phương án ứng trực tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường chính dẫn đến điểm thi, để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi, bài thi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đi thi, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT.

Nhờ sự điều tiết giao thông và đảm bảo ANTT của công an, các tuyến đường dẫn vào điểm thi đều rất thông thoáng

Đáng chú ý, vào buổi sáng ngày 10-8, tại điểm thi Trường THPT Thăng Long (số 44 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai), có một xe ô tô con đỗ gần cổng trường từ đêm hôm trước, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và người nhà.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự đã lập biên bản, niêm phong và cẩu xe để xử lý theo quy định. Nhờ vậy, tình hình giao thông tại đây nhanh chóng trở nên thông thoáng, giúp các phụ huynh và thí sinh di chuyển dễ dàng.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự kiểm tra tình hình an ninh tại một điểm thi

Ông Nguyễn Phương (45 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng) bày tỏ: "Có sự điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh của lực lượng công an, chúng tôi đưa con em đi thi và cảm thấy rất an tâm. Xin cảm ơn các anh!".

Tại các điểm thi khác, tình hình trật tự an toàn giao thông cũng được đảm bảo tốt, với tinh thần làm nhiệm vụ tích cực của công an các phường trên địa bàn.

Đại úy Nguyễn Văn Kiệt - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) - khẳng định: "Những kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự đã được chúng tôi quán triệt từ trước. Khi kỳ thi diễn ra, toàn Đội đều luôn ở trong tư thế sẵn sàng cao độ, để hỗ trợ các phụ huynh và thí sinh khi cần thiết, và xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ở các điểm thi trên địa bàn đã diễn ra suôn sẻ".