Không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào

Việc tổ chức Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào nhằm tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tạo một kênh thống nhất chỉ đạo thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt

Việt Nam-Lào có bề dày truyền thống đoàn kết đặc biệt, mối quan hệ thủy chung giữa hai Đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã được giữ gìn, phát huy như một tài sản vô giá của cả hai dân tộc.

Trong những năm qua, hai bên không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, coi đây là quy luật phát triển, nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục có bước phát triển mới, là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Hai bên tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả Nghị định thư hợp tác 5 năm và Kế hoạch hợp tác hàng năm về quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; thực hiện tốt Hiệp định về Quy chế biên giới, phối hợp triển khai Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới hai nước.

Hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với các thành viên ASEAN khác trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực, bao gồm vấn đề Biển Đông. Lào tích cực ủng hộ Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác

Qua kiểm điểm kết quả hợp tác thời gian qua, các bộ, cơ quan, địa phương của cả hai nước đã có nhiều cố gắng, vượt qua những khó khăn của môi trường kinh tế, thương mại quốc tế, khu vực suy giảm; hai nước Việt Nam và Lào đều chịu nhiều thiên tai, hạn hán nặng nề, nhưng trong 10 tháng qua, hợp tác thương mại là một điểm sáng với kim ngạch hai chiều đạt 940 triệu USD, ước cả năm 2019 đạt 1,1-1,2 tỷ USD, tăng 12,6%, vượt mục tiêu hai Chính phủ đề ra là 1 tỷ USD và tăng 10%/năm. Trong đó, Lào xuất khẩu gần 400 triệu USD (tăng 16%), đây là nỗ lực lớn, thể hiện sức cạnh tranh của kinh tế Lào trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Cho tới nay, các doanh nghiệp Việt Nam có 413 dự án đầu tư vào Lào với tổng vốn 4,22 tỷ USD, đứng thứ 3 các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào, với nhiều công trình tiêu biểu đang kinh doanh đạt kết quả tích cực như: Liên doanh viễn thông của Viettel, các dự án của Tập đoàn Cao su với hàng vạn hécta, khách sạn Mường Thanh, khách sạn Crow Plaza, Ngân hàng Lào-Việt, Nhà máy thủy điện Xekaman 1 đang hoạt động hiệu quả… Việt Nam đã đồng ý mua 1.200 MW điện của Lào, vượt mức kế hoạch đề ra là 1.000 MW của năm 2020 và đến năm 2030 sẽ mua tới 5.000 MW, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho Lào phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, hằng năm Việt Nam viện trợ không hoàn lại cho Lào, giai đoạn 2016-2020 là 3.250 tỷ đồng; năm tài khóa 2019 là 707 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2018, phát triển nhiều dự án hạ tầng cơ sở, nhất là các dự án giao thông, năng lượng, đào tạo cán bộ, an sinh xã hội… Đầu năm 2019, Việt Nam đã viện trợ 300 tấn lúa giống cho Lào để hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Việt Nam đã cấp hơn 1.000 suất học bổng cho học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam; tiếp tục cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào; hỗ trợ kinh phí để đào tạo dự bị tiếng Việt 4 tháng tại Lào.

Hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020,” chú trọng tăng cường đào tạo cán bộ chiến lược cho Lào. Tổng số lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam là 14.656 người, số lưu học sinh Việt Nam tại Lào là 260 người. Việt Nam đã mở 24 lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho 497 cán bộ quản lý, nghiệp vụ các cấp của Lào trên các lĩnh vực. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã hoàn thành, bàn giao chương trình tiếng Việt, bản thảo bộ sách giáo khoa tiếng Việt (thực nghiệm) từ lớp 1 đến lớp 12 cho phía Lào.