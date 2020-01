Không kết án oan nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Công an và Viện KSND Tối cao. Về phía TP Hà Nội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội và đại diện các Sở, Ban, ngành của Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, từ ngày 1-12-2018 đến ngày 30-11-2019, TAND hai cấp của TP Hà Nội đã thụ lý 35.846 vụ án, giải quyết 32.606 vụ, đạt tỷ lệ 91%. So với cùng kỳ năm 2018, số thụ lý giảm 626 vụ (bằng 1,77%), số giải quyết tăng 2.605 vụ (bằng 8,68%).

TAND hai cấp của Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Viện KSND các cấp tổ chức xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không vi phạm pháp luật nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm. Hình phạt Toà án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Điển hình như vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR); vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt Nga VietsoPevtro; vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam...

Đối với các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, TAND hai cấp cũng giải quyết đáp ứng yêu cầu đề ra. Về công tác kiểm tra giải quyết đơn thư khiêu nại, tố cáo; công tác thi hành án hình sự, công tác Hội thẩm nhân dân; công tác quản lý kinh phí và cơ sở vật chất; công tác hành chính tư pháp; công tác triển khai thí điểm hoà giải, đối thoại tại TAND đều được tòa án hai cấp ở Hà Nội giải quyết hiệu quả, đúng pháp luật, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chánh án TAND TP Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra những tổn tại cần khắc phục như: còn một số vụ án kéo dài, một số vụ án tạm đình chỉ chưa có căn cứ, lượng án hành chính vẫn tồn tại nhiều, tiến độ giải quyết án còn chậm… do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Để khắc phục những hạn chế này, theo Chánh án TAND TP Hà Nội, năm 2020, TAND hai cấp tại Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, khắc phục hiệu quả việc chậm xử lý đơn khởi kiện, án quá thời hạn xét xử, án tạm đình chỉ không có căn cứ pháp luật, đồng thời nâng tỷ lệ giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, hạn chế thấp nhất việc để án quá hạn không đúng quy định của pháp luật…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, những kết quả công tác của Tòa án Nhân dân hai cấp TP đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của khối Nội chính; giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội, an ninh, an toàn của Thủ đô, tạo sự ổn định để phát triển bền vững. Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TAND TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị, Tòa án Nhân dân hai cấp TP nêu cao tinh thần quyết tâm, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, góp phần quan trọng vào thành công chung Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân TP tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập Bác. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Tòa án nhân dân hai cấp TP Hà Nội; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án.

Để làm được, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn ngành tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; liêm chính, công tâm, xứng đáng là lực lượng bảo vệ công lý và kỷ cương pháp luật của Nhà nước; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng lưu ý, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các loại án, thực hiện tốt việc tranh tụng trong xét xử, hạn chế thấp nhất tình trạng án hủy, sửa, bảo đảm các phán quyết phải thực sự công bằng, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, nhất là án hành chính, không để tồn đọng kéo dài. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp, tiếp tục thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án Nhân dân hai cấp trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan T.Ư, đơn vị liên quan của TP trong quá trình thụ lý, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc, bảo đảm kịp thời và đúng quy định của pháp luật; xây dựng các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các trường hợp gây rối tại phiên tòa.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với tòa án Nhân dân cấp huyện, nhất là trong việc giải quyết dứt điểm những vụ án phức tạp, kéo dài. Phối hợp giám sát, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án xây dựng các trụ sở tòa án Nhân dân, nhất là trụ sở TAND TP.

Ngoài ra, tích cực thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ TP tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội; giới thiệu nhân sự ưu tú tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp thành phố và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng để giữ Hà Nội bình yên, tạo môi trường ổn định để thu hút đầu tư và tiếp tục xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá, Tòa án nhân dân TP Hà Nội trong năm qua đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, tỷ lệ giải quyết và chất lượng giải quyết các vụ án đạt cao. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đánh giá cao chất lượng giải quyết các vụ án lớn, nhất là án tham nhũng tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

“Thí điểm hòa giải, đối thoại tại tòa án nhân dân, xử lý án tồn đọng cũng là những điểm sáng trong hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội”, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhấn mạnh. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính, giải quyết tốt các vụ án phá sản, tăng cường hoạt động hòa giải, đối thoại...

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cũng yêu cầu ngành Tòa án Hà Nội cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đề ra năm 2020, đồng thời chủ động đề xuất các tấm gương điển hình để tôn vinh trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tòa án.

Nhân dịp này, Toà án Nhân dân TP Hà Nội được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Toà án Nhân dân quận Hai Bà Trưng được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.