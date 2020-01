Không để người dân bị nhồi nhét, mất an toàn, lỡ tàu, xe khi về quê đón Tết

15:46 23/01/2020 0 Hoàng Phong

ANTD.VN - Cục CSGT (Bộ Công an) chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương trong đó chủ công là CSGT ở các tỉnh, thành phố lớn tập trung lực lượng, phương tiện đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ nhân dân đi lại an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Phòng CSGT - CATP Hà Nội là đơn vị triển khai rất hiệu quả yêu cầu chỉ đạo này của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT và CATP Hà Nội.