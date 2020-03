Không để ảnh hưởng đến an ninh, trật tự vì dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN - Trên tinh thần khẩn trương, đại diện các đơn vị trong CATP Hà Nội đã đề xuất nhiều giải pháp đảm bảo giữ vững ổn định an ninh, trật tự trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Sáng 9-3, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội - Trưởng Ban chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của CATP đã chủ trì Hội nghị phòng, chống dịch Covid-19.

Phản ứng nhanh, cách ly sớm người nghi nhiễm

Tại hội nghị, Phòng Tham mưu CATP Hà Nội báo cáo nhanh kết quả triển khai công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, cũng như những công văn, điện, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Tiếp đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP đã chỉ định các đơn vị báo cáo tình hình, các biện pháp triển khai phòng chống Covid-19 thời gian qua; trong đó nhấn mạnh làm rõ và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu công an các đơn vị tập trung rà soát, xác minh cách ly những người nằm trong diện nghi nhiễm virus dịch bệnh



Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết: Công tác tuyên truyền và rà soát những người ở Việt Nam từ nước ngoài về được đảm bảo hiệu quả; những người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam lưu trú ở địa bàn cũng được kiểm soát chặt. Đặc biệt, CAQ Hoàn Kiếm chủ động xác minh, xử lý nghiêm những trường hợp tung tin không đúng sự thật...

CBCS trong đơn vị tăng cường nhận thức, tự bảo vệ mình và nhân dân. Có 59 trường hợp trên chuyến bay VNA0054 đã từng di chuyển, lưu trú qua địa bàn quận Hoàn Kiếm. Những trường hợp này đều đã được CAQ Hoàn Kiếm xác minh, rà soát, tổ chức cách ly theo đúng quy định. Đại tá Hà Mạnh Hùng cũng đề xuất sự phối hợp về việc trao đổi cung cấp danh tính các hành khách để CAQ Hoàn Kiếm tra cứu, rà soát.

Đại diện CAQ Ba Đình cũng đã báo cáo sơ bộ tình hình công tác cách ly tại khu vực phố Trúc Bạch cũng như những địa điểm nằm trong diện phải cách ly. Ở góc độ khác, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS thông tin thêm về tình hình công tác phòng, chống dịch tại đơn vị; và tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm trong mùa dịch...

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP lưu ý công tác phối hợp, thông tin giữa các đơn vị trong việc quản lý, giám sát dịch bệnh



Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn có một số trường hợp đang được đưa vào cơ sở y tế để cách ly theo dõi. Đại diện Phòng Hậu cần cũng thông tin, trên tinh thần không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT báo cáo về công tác phòng, chống dịch của đơn vị. Đơn vị cũng rà soát CBCS trong đơn vị, lịch sử các cuộc tiếp xúc, công việc để phân loại. Trong quá trình làm nhiệm vụ, CBCS thực hiện nghiêm những quy định về đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19 cho CBCS cũng như người dân.

Đại tá Trần Công Tuấn, Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội thông tin về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị; đồng thời hướng dẫn một số biện pháp cách ly, cũng như những đối tượng cần phải cách ly tại bệnh viện, gia đình hay cơ sở khác. Hội nghị cũng đã nghe ý kiến của các đơn vị khác như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trại tạm giam…liên quan đến biện pháp đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch.

Quản lý chặt xuất nhập cảnh, cư trú để phòng dịch

Tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP thông tin thêm một số tình hình công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; vai trò của lực lượng Công an nhất là công an ở cơ sở trong công tác rà soát, quản lý, phòng ngừa dịch Covid-19; những lưu ý trong công tác phòng, chống dịch nhất là việc phân loại, sàng lọc người nằm trong diện cách ly.

Kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục quán triện thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố và của Công an Thành phố trong triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống dịch bệnh bệnh Covid-19, nhất là những chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành phố, Bộ Công an theo những diễn biến mới nhất của dịch bệnh...

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS báo cáo những kế hoạch đảm bảo ANTT trong mùa dịch



Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng khẳng định vai trò của lực lượng Công an trong phòng, chống dịch là đặc biệt quan trọng và cấp thiết, không được chủ quan, lơ là, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”.

Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, trong đó tập trung tuyên truyền cho người dân và CBCS cách phòng ngừa dịch bệnh; nâng cao nhận thức cho người dân và CBCS về mức độ nguy hiểm, trách nhiệm trong phòng chống dịch; song cũng không nâng cao quan điểm, không gây hoang mang trong dư luận, quần chúng nhân dân...

Đồng chí Phó Giám đốc cũng giao nhiệm vụ với Báo An ninh Thủ đô và các đơn vị khác của CATP bám sát chỉ đạo Thành ủy, UBND Thành phố và tình hình, kết quả công tác phòng chống dịch bệnh của Công an Thành phố để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ chiến sỹ và nhân dân.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng chỉ đạo, như tiếp tục tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú đảm bảo không để sót, lọt các trường hợp trong diện cần theo dõi, cách ly và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế trong triển khai cách ly và các biện pháp y tế cần thiết. Xây dựng các phương án đảm bảo ANTT, cách ly một khu vực trên địa bàn khi có yêu cầu. Việc rà soát, cách ly những người nước ngoài nằm trong vùng dịch di chuyển đến Việt Nam, Hà Nội cần phải được thực hiện nghiêm theo đúng quy định. Nhanh chóng làm rõ những người tiếp xúc với những trường hợp dương tính với Covid-19, để cách ly, tận dụng thời gian vàng để phòng, chống dịch.

Công an các đơn vị nêu cao tinh thần "chống dịch như chống giặc"



“Các lực lượng tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp trước những diễn biến phức tạp do các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để gây mất ổn định ANTT trên địa bàn, như: Xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, kích động, tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, trục lợi. Chủ động nắm tình hình công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra đình, lãn công gây phức tạp về ANTT”- Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu duy trì và tổ chức thực hiện tốt công tác cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố - số 9 Văn Phú, Hà Đông. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết phục vụ cho số công dân được cách ly. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của CBCS trong Công an Thành phố. Bệnh viện CATP chủ động xây dựng phương án tiếp nhận, cách ly đối với CBCS Công an Thủ đô khi có yêu cầu...