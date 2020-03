Không còn hộ nghèo, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong hai ngày 18-19/3/2020, Đảng bộ xã Đình Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đình Xuyên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế trên địa bàn xã tăng trưởng khá; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; hệ thống hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, khang trang, sạch đẹp; an sinh xã hội được đảm bảo.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực; tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ. 5 năm liên tục Đảng bộ được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hàng năm đều được công nhận là đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đặc biệt, năm 2018, nhân dân và cán bộ Đình Xuyên vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Đình xuyên khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Việt biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Đình Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Như không còn hộ nghèo; làm tốt công tác đảm bảo an ninh – quốc phòng; chủ động xây dựng được đội ngũ kế cận, phát huy tinh thần đoàn kết; và đã sẵn sàng những tiêu chí trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh trong thời gian tới xã Đình Xuyền cần tập trung khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương trong phát triển dịch vụ thương mại; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước; đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa văn hóa-giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững; tập trung lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị…

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Đình Xuyên lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Gia Lâm, lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.