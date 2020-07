Không chủ quan, lơ là, giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống

ANTD.VN - Phát biểu tại Hội thảo khoa học “75 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tổ chức vào sáng 30-7, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đề nghị lực lượng Công an nhân dân không chủ quan, lơ là, giữ vững an ninh trong mọi tình huống.

Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an và trực tuyến tại 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các tướng lĩnh, sỹ quan, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND; các chức sắc, người có uy tín, quần chúng nhân dân tiêu biểu...

Khắc sâu lý tưởng cao đẹp “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm đã khái quát lịch sử CAND từ ngày đầu thành lập, qua 2 cuộc kháng chiến, lực lượng CAND luôn sát cánh cùng Quân đội nhân dân, kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, của chế độ. Các thế hệ CBCS - CAND luôn ghi nhớ, khắc sâu trong trái tim về hoài bão và lý tưởng cao đẹp “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, “lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong chuỗi các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Hội thảo khoa học “75 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là hoạt động khoa học, là hình thức sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND; từ đó tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

CAND có vai trò rất quan trọng

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, đất nước ta có cơ đồ như ngày hôm nay là công lao của toàn Đảng, toàn dân tộc, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng QĐND, CAND. Một trong những yếu tố Việt Nam được sự yêu mến của bạn bè quốc tế và quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài là tình hình an ninh chính trị ổn định.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, để xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, bảo vệ Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân, đòi hỏi lực lượng CAND phải chủ động hơn nữa nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế; tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.



Trước hết, phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CAND - yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiến lên hiện đại; tinh gọn về tổ chức, bố trí lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát huy tốt nhất hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau khi được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý việc giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục đổi mới các biện pháp phòng ngừa, đối sách đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các loại tội phạm, không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành" theo kiểu "xã hội đen", bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội và cuộc sống bình yên, an toàn của nhân dân.



Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa CAND với QĐND và các cấp, ngành trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ tin tưởng, hội thảo sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc; phân tích, đánh giá đúng tình hình hiện nay; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, khoa học cao, các đại biểu là các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, các chức sắc tôn giáo, các CBCS - CAND đã tập trung trao đổi, thảo luận về những dấu son chói lọi của lực lượng CAND qua 75, khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân dành cho lực lượng trong suốt chiều dài lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.

Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, cùng với gần 100 tham luận trong kỷ yếu, hội thảo đã bổ sung nhiều thông tin, tư liệu quý báu về quá trình ra đời, sự phát triển, trưởng thành và không ngừng lớn mạnh của lực lượng CAND; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng CAND trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân; những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời khẳng định rõ hơn lời dạy của Bác Hồ "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn", nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng CAND giữ vai trò nòng cốt, xung kích.

Để kết quả hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Ban tổ chức Hội thảo cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND; xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo theo chủ đề hội thảo đã đề cập báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động tuyên truyền, quán triệt đến từng CBCS về truyền thống 75 năm lịch sử anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, những kết quả đã đạt được trong 15 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những phương pháp và hình thức phù hợp, lồng ghép với phong trào học tập Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, trong các hình thức sinh hoạt chính trị của đơn vị để từng CBCS thấm nhuần lý tưởng cách mạng, tự hào về thành quả của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức, phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, năng lực công tác, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

“Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, lực lượng CAND tập trung tuyên truyền, vận động để mỗi người dân đều trở thành chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống Covid-19, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho chính bản thân, gia đình và xã hội” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.