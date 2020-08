Khơi dậy niềm tự hào, tự tôn phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND Việt Nam

ANTD.VN - Sáng nay (8-8), tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng CAND lần thứ VIII.

Các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng thi đua- Khen thưởng Bộ Công an; Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, dự Đại hội.

Đại tướng - Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Đại hội

Cùng dự Đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương… các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 222 điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn điển hình tiên tiến, hàng vạn gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Nhờ đó, phong trào thi đua trong toàn lực lượng CAND đã không ngừng phát triển, trở thành động lực lan tỏa trong từng CBCS, thực sự trở thành động lực thúc đẩy, động viên CBCS phấn đấu vươn lên về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ luôn xác định công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt là một biện pháp quan trọng trong các biện pháp và hình thức tổ chức vận động thi đua. Điển hình tiên tiến là nhân tố biểu hiện tính tích cực, làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Phong trào thi đua mà không có điển hình tiên tiến thì phong trào sẽ thiếu đi sức sống; ngược lại, nếu có điển hình tiên tiến mà không có phong trào thi đua tốt thì điển hình tiên tiến đó cũng ít có cơ hội được tôn vinh, được nhân rộng để mọi người biết và học tập.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Tô Lâm tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: “Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng CAND lần thứ VIII là ngày hội lớn, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng CAND, nhằm khơi dậy niềm tự hào, tự tôn phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND Việt Nam “Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình”.

Đại hội cũng là dịp để động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc 5 năm vừa qua”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đại hội tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 46 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, qua đó biểu thị ý chí quyết tâm của CBCS toàn lực lượng CAND: Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 và tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu, những thành tích, chiến công nổi bật trong phong trào thi đua 5 năm qua; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025, tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.

“Đại hội cũng là dịp để chúng ta khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành động lực, có sức lan tỏa, khích lệ CBCS CAND vượt qua khó khăn, gian khổ, phát huy cao nhất tinh thần tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, Đại tướng - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.