Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần thi đua yêu nước và phát huy phẩm chất người chiến sỹ Công an nhân dân

ANTD.VN - Sáng 3-6, Công an thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo...

Cùng dự có ông Phạm Huy Giang, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và 75 Đại biểu điển hình tiên tiến ưu tú nhất trong phong trào thi đua của CATP Hà Nội.

Phát huy phẩm chất người chiến sỹ CAND

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, thấm nhuần lời dạy của Bác, 5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự phối hợp hiệp đồng giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, ngành, cấp ủy chính quyền các cấp, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của CATP đã không ngừng phát triển. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong CATP luôn nhận thức sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt tổ chức triển khai bài bản, biến phong trào thi đua trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Qua các phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, tràn đầy nhiệt huyết trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Có những con người với những chiến công, việc làm bình dị nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm, hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

“Hội nghị điển hình tiên tiến là sự kiện chính trị quan trọng nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần thi đua yêu nước, ý thức trách nhiệm, gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND, tạo xung lực mới thúc đẩy phong trào tiếp tục phát triển lên tầm cao mới” - Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định.

Dấu ấn đậm nét từ phong trào thi đua

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua do Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trình bày tại hội nghị, 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của CATP đã luôn bám sát nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, qua đó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, là động lực, đòn bẩy, động viên khích lệ, kịp thời cán bộ, chiến sỹ tu dưỡng rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí dũng cảm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo công tác thi đua của CATP trong 5 năm qua

Trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, CATP đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình và chủ động hơn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế… diễn ra trên địa bàn. Trong đó nổi bật là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, triển khai tổ chức diễn tập phòng thủ cấp Thành phố, giải quyết tốt tình hình phức tạp về an ninh nông thôn, khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế...

Trong nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, CATP đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó coi trọng công tác phòng ngừa từ xa, cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; tấn công, trấn áp tội phạm có chiều sâu, đánh trúng vào những loại tội phạm mới nổi. CATP đã chỉ đạo triển khai, nhân rộng các mô hình tổ công tác 141, 142 và 15 tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viên lớn trên địa bàn Thành phố; tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông - đô thị theo Mệnh lệnh 01, 02 của Giám đốc CATP.

CATP đã chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, điển hình như Kế hoạch số 231 - Đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực “tín dụng đen”, Kế hoạch 120 - Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi trên sông thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội...

Tham mưu Ban Chỉ đạo 197 thành phố triển khai Kế hoạch số 01 về "tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố; Tham mưu cho UBND TP ban hành các quyết định, kế hoạch chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, thị xã nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn...

Hà Nội bình yên nhờ những phiên tuần tra đêm của lực lượng Công an Thủ đô

Đặc biệt, trong công tác xây dựng lực lượng, CATP đã nghiêm túc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai Đề án 03 về tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, những địa bàn có tình hình an ninh, trật tự phức tạp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng trong thời gian vừa qua, CATP đã có nhiều sáng tạo trong công tác phòng ngừa sai phạm trong CBCS. Quan tâm đổi mới trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tạo được không khí đồng thuận, vui vẻ, phấn khởi trong CBCS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính, pháp chế, hậu cần kỹ thuật cũng có nhiều đổi mới rõ nét...

Đột phá từ công tác thi đua khen thưởng

Với việc chủ động triển khai nghiêm túc, sáng tạo các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, cùng sự quyết liệt chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua theo hướng tiếp tục đổi mới, CATP đã đạt nhiều kết quả tốt, có nhiều đột phá trong phong trào thi đua.

Theo đó, công tác lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp cơ sở đối với công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới, sáng tạo từ phương pháp đến hình thức tổ chức, nội dung các phong trào thi đua đã được gắn kết với các đợt sinh hoạt chính trị, các "Cuộc vận động..." hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, những công tác trọng tâm của CATP, của đơn vị, tập trung giải quyết các khâu khó, việc mới, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở.

Điều chỉnh, bổ sung các quy định về chấm điểm thi đua, quy trình xét khen thưởng, quy chế hoạt động của Cụm thi đua, quy định về thủ tục hồ sơ khen thưởng, tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng... Công tác khen thưởng, bình xét danh hiệu thi đua đã được cải tiến theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, quan tâm đến lực lượng trực tiếp chiến đấu và đơn vị cơ sở, kịp thời động viên các đơn vị và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.