"Khoa học, công nghệ có phát triển đến đâu cũng không thay thế được khối óc, bản lĩnh người làm báo"

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm 95 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng nay, 13-6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu” nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).



Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi thư chúc mừng tới hội nghị. Trong thư, Thủ tướng biểu dương đóng góp to lớn của các nhà báo những năm qua đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, là diễn đàn của người dân để thực hiện quyền giám sát công tác điều hành của chính quyền các cấp.

Theo báo cáo tại hội nghị do Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trình bày, 95 năm qua, kể từ ngày Báo Thanh niên - tờ báo khởi đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số báo đầu tiên - dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tại hội nghị này, Ban Tổ chức đã phối hợp lựa chọn 187 người làm báo tiêu biểu để tôn vinh. Đây là những người làm báo có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động báo chí, được cơ quan, đồng nghiệp tín nhiệm, đánh giá cao; có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì sự phát triển của đất nước; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi; bảo vệ công lý và lẽ phải; nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người; chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Bằng khen tuyên dương 7 nhà báo lão thành

Hội nghị cũng tôn vinh 7 nhà báo lão thành tiêu biểu, những người đã có cống hiến lớn lao, dành nhiều tâm huyết và tình cảm, có nhiều đóng góp cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là các nhà báo: Thái Duy, Phan Quang, Hà Đăng, Phạm Khắc Lãm, Hồ Tiến Nghị, Hồng Vinh, Nguyễn Thị Kim Cúc.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương và chúc mừng những đóng góp quan trọng của các nhà báo lão thành, các nhà báo tiêu biểu, đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới đội ngũ người làm báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị

Khẳng định "báo chí Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vị thế của báo chí và người làm báo được tiếp tục khẳng định" sau gần một thế kỷ qua, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra thực trạng là báo chí hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Càng trong bối cảnh đó, mỗi người làm báo càng phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”...

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, báo chí nước ta là báo chí cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng có sứ mệnh phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Điều đó đòi hỏi mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, không để tiêu cực chi phối, không bị tình cảm cá nhân lấn át.

Hơn ai hết, báo chí phải là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị các nhà báo không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm 10 Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

“Khoa học, công nghệ dù có phát triển, tạo thuận lợi đến đâu cũng không thể thay thế được trái tim, khối óc, ý chí, bản lĩnh, nhân bản của người làm báo” – đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan liên quan cần chú trọng đổi mới công tác bồi dưỡng, đào tạo người làm báo; tiếp tục triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; quan tâm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ các cơ quan báo chí, người làm báo.