Khen thưởng các đơn vị khám phá nhanh vụ cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh

Ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Đống Đa dự buổi khen thưởng.

Ông Đào Đức Toàn trao Thư khen của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Vương Đình Huệ cho các đơn vị khám phá nhanh vụ án cướp tiền tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh

Biểu dương và ghi nhận những chiến công, thành tích của CBCS trong ban chuyên án đã truy xét, bắt giữ nhanh 2 đối tượng cướp tiền tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, ông Đào Đức Toàn khẳng định: CATP Hà Nội, nhất là đội ngũ CBCS thuộc các đơn vị Phòng Cảnh sát hình sự, CAQ Đống Đa, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an khám phá nhanh vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng này.

5 tập thể được UBND TP Hà Nội khen thưởng

"Vụ án xảy ra khiến dư luận bàng hoàng, khi các đối tượng táo tợn cướp ngân hàng giữa ban ngày" - Ông Đào Đức Toàn đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị, chiến công này là thành tích của các lực lượng tham gia phá án và nhân dân Thủ đô trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", dũng cảm tố giác tội phạm.

Đại diện Công an quận Đống Đa báo cáo vụ việc

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu CATP Hà Nội nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của Pháp luật.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND TP trên các mặt công tác, trong đó có lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tại buổi khen thưởng, đại diện Ngân hàng BIDV đã trao quà cho đại diện Công an TP Hà Nội và Công an quận Đống Đa.

Hai đối tượng Ngọc và Mạnh bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 10h10 sáng 27-7, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh (địa chỉ số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) xảy ra vụ việc có 2 đối tượng nam giới dùng súng cướp tài sản.

Sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với CAQ Đống Đa và các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Hội nghị khen thưởng thành tích điều tra khám phá vụ cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc CATP, qua công tác rà soát vụ án, Công an quận Đống Đa phát hiện thông tin đối tượng Phùng Hữu Mạnh (ở khu tập thể Trúc Khê, phường Láng Hạ) nghi vấn là một trong hai đối tượng gây án. Thông qua việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau 36 giờ xảy ra vụ án, đến khoảng 0h ngày 29-7, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ thành công 2 đối tượng gồm Phùng Hữu Mạnh (SN 1997) và Hoàng Ngọc (SN 1978), ở phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là những đối tượng gây án.