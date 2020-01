Khánh thành trụ sở Công an xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng

ANTD.VN - Chiều 20-1, Đảng ủy, UBND xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã tổ chức lễ triển khai công an chính quy và khánh thành trụ sở Công an xã Thọ Xuân. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dự và chúc mừng Công an xã Thọ Xuân.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng, Ban Giám đốc CATP và đại diện các phòng nghiệp vụ CATP, CAH Đan Phượng.

Thực hiện Thông tư số 09 của Bộ Công an, CATP đã triển khai bố trí Công an chính quy tại 281/386 xã trên địa bàn toàn thành phố, trong đó, có 11/15 xã thuộc huyện Đan Phượng với tổng số 65 cán bộ Công an chính quy.

Quá trình triển khai bố trí Công an chính quy trên địa bàn các huyện, thị xã nói chung và trên địa bàn huyện Đan Phượng nói riêng, CATP luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương các huyện, các xã và nhân dân trên địa bàn, như hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, cải tạo, bố trí trụ sở làm việc, trang cấp các trang thiết bị làm việc… , tạo mọi điều kiện tốt nhất để Công an xã chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ

Trong đó, Công an xã Thọ Xuân đã được Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng quan tâm đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc trên diện tích đất 1.175 m2, diện tích xây dựng 580 m2, gồm 2,5 tầng, 12 phòng làm việc, sinh hoạt, rất khang trang, đảm bảo các công năng sử dụng cho Công an xã. Ngoài ra, Công an xã còn được UBND huyện hỗ trợ kinh phí mua sắm bàn ghế làm việc, hội trường, tivi, tủ lạnh, bếp ăn…

Công an xã Thọ Xuân được triển khai bố trí với 6 cán bộ Công an chính quy; cơ cấu gồm 1 Trưởng, 2 Phó, và 3 Công an viên. Đây là những đồng chí được đào tạo cơ bản, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn, đảm bảo phát huy tốt năng lực công tác ở cấp cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đoàn Duy Khương biểu dương đánh giá cao CAH Đan Phượng đã tham mưu, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng, xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã.

Trung tướng Đoàn Duy Khương và các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Thọ Xuân

Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu các Phòng nghiệp vụ thuộc CATP, CAH Đan Phượng và CAX Thọ Xuân cần khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung công việc. Theo đó, đối với CAH Đan Phượng nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho CAX; chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp, hướng dẫn Công an các xã bố trí Công an chính quy thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đối với các phòng nghiệp vụ thuộc CATP theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn lực lượng Công an xã là Công an chính quy về công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở. Khẩn trương đảm bảo các điều kiện để Công an xã đi vào hoạt động ngay.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ với CAX Thọ Xuân, Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, ngay sau lễ triển khai, cần nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện ngay công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, bắt tay ngay vào công việc được giao; bố trí sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sỹ phù hợp với năng lực, sở trường công tác; kiện toàn ngay các tổ chức Đảng, đoàn thể.

Có trụ sở khang trang Công an xã Thọ Xuân sẽ làm việc hiệu quả hơn

Ban chỉ huy Công an các xã cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi CBCS xác định rõ nhiệm vụ chính trị, nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Chủ động tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các Đội nghiệp vụ của CAH giải quyết triệt để những điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng đồng thời đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng tiếp tục đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Công an thành phố về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đối với 4 xã còn lại.

Quan tâm bố trí, quy hoạch quỹ đất, hỗ trợ kinh phí để xây dựng Trụ sở Công an các xã còn lại trên địa bàn; trước mắt, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa trụ sở hiện tại của Công an các xã, kinh phí để mua sắm trang thiết bị phương tiện và chỉ đạo UBND các xã bố trí thêm phòng làm việc đáp ứng nơi làm việc, ăn ở, sinh hoạt cho CBCS khi CATP tiến hành triển khai bố trí Công an chính quy...

“CATP mong muốn Huyện ủy, UBND các huyện của thành phố cũng dành sự quan tâm cho lực lượng Công an xã chính quy về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc như Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng, để lực lượng Công an xã chính quy có được điều kiện làm việc tốt nhất thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn” – Trung tướng Đoàn Duy Khương đề nghị.