Khẳng định vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân

ANTD.VN - Chiều 24-6, dưới sự chủ trì của Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo và đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc Sự thật đã tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa quan trọng được Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức nhằm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945/19-8-2020) và 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (5-12-1945/5-12-2020).

Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, hội thảo là diễn đàn khoa học để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng. Sự tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã viết nên “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng và dân tộc.

Toàn cảnh buổi họp báo

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, nhất là xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Qua đó, thấy được vị trí, vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó có vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong mỗi giai đoạn cách mạng. Từ đó, Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu của tình hình mới đặt ra đòi hỏi ngày càng cao hơn đối với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

“Vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và rèn luyện, Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, “chỉ biết còn Đảng là còn mình”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; dũng cảm, mưu trí, gương mẫu đi đầu trước mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; gắn bó mật thiết với nhân dân, như lời căn dặn của Bác Hồ “Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Qua các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, lực lượng Công an Việt Nam là lực lượng Công an duy nhất được Bác Hồ kính yêu đặt tên là “Công an nhân dân”, là “cánh tay đắc lực”, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ” – Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của nhà báo tại buổi họp báo

Việc phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới” tiếp tục khẳng định và thúc đẩy mối quan hệ phối hợp thiết thực, hiệu quả giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.