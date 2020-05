Khai mạc triển lãm "Khát vọng tự do"

Tham dự buổi lễ khai mạc có các đồng chí lão thành cách mạng, cựu tù chính trị: Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban Đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Hà Nội, nhân chứng tham gia cuộc vượt ngục năm 1944 và 1945; ông Tạ Quốc Bảo, Nguyên Trưởng Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị đích bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò; các nhà khoa học và đại diện gia đình các nhân chứng lịch sử.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Trưng bày gồm ba phần: Xiềng xích; Tung cánh giữa màn đêm và Khúc ca hòa bình.

Với những hình ảnh, hiện vật chân thực, triển lãm là câu chuyện xúc động về những chiến sĩ kiên trung, không chịu chết mòn nơi ngục tù thực dân, đế quốc, quyết tâm vượt ngục để trở về với con đường cách mạng, với nhân dân.

Nhưng cũng có nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ hay hòa mình vào biển sâu khi vượt ngục không thành công, có người may mắn được trở về nhưng cơ thể không còn vẹn nguyên.

“Hình ảnh về con người yêu nước, thương dân, kiên trung với cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn in sâu vào tâm trí của tôi. Tôi may mắn được gặp Bác hai lần và được chứng kiến những việc làm ân cần của Bác với cán bộ chiến sĩ. Bản lĩnh và tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo động lực mạnh mẽ cho tôi, một cậu thanh niên chỉ 17 tuổi khi ấy, đã gắn bó với cách mạng cho tới bây giờ”, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương chia sẻ về kỷ niệm được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những tài liệu liên quan đến cuộc vượt ngục và những kỷ vật của các chiến sĩ cách mạng tham gia vượt ngục năm xưa được giới thiệu đông đảo tới công chúng như: thanh kiếm của bộ đội Quân giới tặng đồng chí Nguyễn Văn Trân (tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò năm 1940); quần áo, vest của Thượng tướng Nguyễn Văn Khương (Song Hào), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị , Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Loa động Thương Binh – Xã hội sử dụng từ năm 1987 đến năm 2004; Huân chương Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng đồng chí Nguyễn Văn Kha ngày 8/8/1990…

Thanh kiếm của bộ đội Quân giới tặng đồng chí Nguyễn Văn Trân

“Đây không phải là lần đầu tiên tôi cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên Hồ Chí Minh tới tham dự một chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Mỗi lần là một niềm xúc động rất riêng. Trưng bày “Khát vọng tự do” là câu chuyện chân thực về ham muốn tột bậc của Người là đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do. Khát vọng tự do, ý chí chiến đấu của các cha anh đi trước luôn là các tấm gương cho thế hệ trẻ ngày nay noi theo”, Trung úy Lê Văn Ba, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an Thành phố Hà Nội chia sẻ.

Triển lãm đã truyền đi cảm hứng về khát vọng tự do năm xưa giờ trở thành khát vọng hùng cường, các thế hệ người Việt Nam hôm nay nguyện chung sức, chung lòng, biến truyền thống và thành quả cách mạng của cha ông thành khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình và phát triển.

Trưng bày mở cửa từ ngày 14/5/2020 tại Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Số 1 Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).