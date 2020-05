Khai mạc kỳ họp thứ 9: Quốc hội chủ động thích ứng vì lợi ích nhân dân và đất nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9

8h sáng nay, 20-5, kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV đã chính thức khai mạc, được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Nhà Quốc hội (Ba Đình, Hà Nội) đến các điểm cầu tại 63 tỉnh/ thành trên cả nước.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ở Việt Nam một kỳ họp Quốc hội được tổ chức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thời gian qua, mặc dù vừa phải tập trung chống dịch Covid-19, vừa phải đẩy mạnh phục hồi kinh tế, ổn định xã hội, nhưng các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tích cực khẩn trương, nỗ lực cao nhất trong chuẩn bị để kỳ họp khai mạc hôm nay.

“Điều đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự đồng sức, đồng lòng của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), các vị ĐBQH. Đặc biệt, việc đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp cho thấy, Quốc hội luôn chủ động, nhanh chóng thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu của thực tiễn, vì lợi ích của nhân dân và đất nước” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Điểm lại những khó khăn, thách thức mà đất nước phải đối mặt từ đầu năm 2020 đến nay, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đến nay, bước đầu chúng ta đã cơ bản kiểm soát được bệnh dịch. Các giải pháp ứng phó của Việt Nam được các quốc gia, tổ chức quốc tế đánh giá cao và ghi nhận là điểm sáng.

Không những thế, giữa bối cảnh đại dịch và kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh, tốc độ tăng trưởng GDP quý I của nước ta vẫn đạt khoảng 3,82%; an sinh xã hội, đời sống của người dân vẫn được bảo đảm; an ninh quốc phòng, TTATXH được giữ vững. Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế…

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng, chống dịch; sự ủng hộ, ý thức chấp hành, chia sẻ của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

"Thắng lợi bước đầu này là kết quả của tinh thần quyết tâm cao, sự thống nhất trong hành động và ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị; thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tính ưu việt của chế độ và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước" - bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói thêm.

Thông tin về chương trình nghị sự tại kỳ họp thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội xem xét, thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; xem xét, thông qua 10 dự án luật, nhiều dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 06 dự án luật khác; xem xét, phê chuẩn 03 điều ước quốc tế; tiến hành giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”…

“Kỳ họp thứ 9 sẽ là một kỳ họp đặc biệt, ghi dấu của sự đổi mới, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tạo động lực để đất nước và nhân dân ta vượt qua khó khăn, để tiếp tục tiến bước” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng.