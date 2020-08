ANTD.VN - Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thắp đuốc đài lửa, chính thức khai mạc Đại hội khoẻ Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII-2020.

Sáng 1-8, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII-2020.

Tham dự đại hội có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ VH-TT&DL, cùng đông đảo HLV, VĐV.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thắp đuốc đài lửa, chính thức khai mạc Đại hội khoẻ Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII-năm 2020

Sau lễ chào cờ, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã châm đuốc đài lửa, chính thức khai mạc Đại hội khoẻ Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII-2020.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức - khẳng định: "Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đang đặt ra cho lực lượng CAND những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phát triển toàn diện về bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ pháp luật, ngoại ngữ, kiến thức xã hội và phải có thể lực tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và thể dục thể thao.

Phong trào tập luyện thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương để nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, tăng cường bản lĩnh, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho đại diện 122 đơn vị tham dự đại hội

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đánh giá, thời gian qua, Bộ Công an thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong lực lượng CAND.

Thông qua các hoạt động thể dục thể thao, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được nâng cao sức khỏe, thể lực và văn hóa tinh thần, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới, các VĐV ngành CAND luôn đạt được nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công chung của thể thao Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát cơ động - Bộ Công an biểu diễn quân sự, võ thuật tại lễ khai mạc

Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức 5 năm/lần, là sự kiện thể thao lớn của ngành Công an, nhằm đánh giá và đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và các hoạt động thể thao ứng dụng nghiệp vụ trong lực lượng CAND; Nâng cao sức khoẻ, tăng cường thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ở lần thứ tám tổ chức, đại hội diễn ra từ tháng 8-2019 đến tháng 8-2020, thu hút 1.484 VĐV đến từ 122 đơn vị, địa phương tham gia, tranh tài tại 13 môn trong đó bao gồm 7 môn thể thao phong trào và 6 môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ.

Đại hội dự kiến bế mạc ngày 9-8.