Khách sạn từ chối phục vụ khách nước ngoài nếu không đeo khẩu trang

ANTD.VN - “Đối với những người không chấp hành các quy định của lực lượng chức năng trong việc phòng, chống dịch Covid-19 thì chúng tôi cũng kiên quyết từ chối phục vụ” – Đó là chia sẻ của bà Lưu Thị Hòa, chủ khách sạn Hà My trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội.

Thùy An

16:03 17/03/2020 0 Thùy An

Richard Gorden Ross là công dân Australia, đã có nhiều năm làm việc tại Việt Nam. Ông nắm rõ tình hình đại dịch Covid-19 đang tấn công các quốc gia trên toàn cầu và nhân loại chưa có vắc xin kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Người đàn ông Australia này chia sẻ: “Tôi vẫn cập nhật thông tin về đại dịch Covid-19 hàng ngày. Chúng thật đáng sợ. Châu Âu gần như vỡ trận và không thể kiểm soát được Covid-19 nữa rồi…”

Richard làm việc ở Việt Nam đã nhiều năm nay. Ông dạy tiếng Anh tại các trung tâm cho học sinh Việt. Thời gian sinh sống ở Việt Nam, Richard tạm trú tại khách sạn “Hanh Hotel” trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội. Khi dịch bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, ông cũng theo dõi tin tức và thấy Hà Nội vẫn bình yên, nên hầu như không để tâm lắm đến chuyện đeo khẩu trang hay rửa tay.

Richard Gorden Ross - khách lưu trú quốc tịch Australia khẳng định, "ở Việt Nam còn thấy an toàn hơn ở nhà"

“Khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên ở Hà Nội, tôi thấy mọi người xung quanh đều rất lo lắng. Khách sạn thì chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế và nước rửa tay. Tôi nghĩ rằng, các bạn đang cố gắng hạn chế sự lây lan của bệnh dịch nên tất nhiên bản thân tôi sẽ chấp hành quy định một cách nghiêm túc. Đó cũng là cách bảo vệ tôi và những người xung quanh khỏi đại dịch nguy hiểm này”.

Cũng theo chia sẻ của ông Richard, người thân của ông ở Australia thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nhưng Richard cũng trấn an rằng, ở Việt Nam còn an toàn hơn là ở nhà. “Chính phủ của các bạn đang làm rất tốt. Tôi hoàn toàn yên tâm khi ở Việt Nam”.

Còn theo như bà Lưu Thị Hòa, chủ khách sạn Hà My trên địa bàn quận Ba Đình cho biết, khách sạn này đã dừng tiếp nhận khách từ ngày 10-3. Tại cơ sở kinh doanh này hiện có 7 khách quốc tế lưu trú. “Cũng có những người thời gian đầu không chấp hành đâu, nhưng chúng tôi đã phải gặp gỡ, nói chuyện và chia sẻ về chủ trương của Đảng, Chính phủ và các cấp ngành trong việc phòng chống dịch. Sau đó thì họ cũng hợp tác rất tốt. Còn với những khách không chấp hành, chúng tôi kiên quyết từ chối phục vụ” – Bà Hòa khẳng định.

Đội An ninh - Công an quận Ba Đình tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó đội trưởng đội An ninh – Công an quận ba Đình, Hà Nội, hiện trên địa bàn quận có 5475 người nước ngoài lưu trú. Thời điểm này, dịch bệnh không chỉ diễn biến phức tạp ở Hà Nội và các tỉnh thành, mà còn bùng phát khó kiểm soát ở Châu Âu. WHO xác nhận hiện Châu Âu đang là tâm dịch Covid-19. Nhiều nước đóng cửa biên giới, phong tỏa toàn bộ lãnh thổ để kiểm soát dịch bệnh. Trong khi đó, Việt Nam đã và đang kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh từ nước ngoài.

“Chúng tôi phối hợp với công an phường, tổng rà soát người nước ngoài tạm trú trên địa bàn, kể cả người đã tạm trú từ trước; tổ chức kê khai y tế theo mẫu; điều tra cơ bản về việc xuất, nhập cảnh của khách lưu trú và đặc biệt chú ý đến những người đến hoặc đi qua các quốc gia bùng phát dịch, hoặc có biểu hiện nhiễm bệnh…” – Trung tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Và cũng thông qua việc kiểm tra, rà soát, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành công tác phòng, chống dịch bệnh của các khách sạn và khách lưu trú. Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết của nhân dân, đã và đang giúp Việt Nam kiểm soát tốt đại dịch toàn cầu.