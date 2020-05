Khắc ghi và làm thật tốt bài học gần dân, vì dân

ANTD.VN - Về Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) ngay sau đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, chúng tôi bắt gặp không khí hồ hởi, nhiệt huyết của tập thể Công an xã. Đúng như chia sẻ của Thiếu tá Đinh Thế Đức – Trưởng Công an xã: “Thành công của Đại hội bắt nguồn từ sự chuẩn bị tốt các khâu, mà ở đây, yêu cầu – nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng trước thềm đại hội, đã được thực hiện trọn vẹn”.

Công an xã Ninh Hiệp thường xuyên trao đổi, lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân

Đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn phục vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Công an xã Ninh Hiệp triển khai thành công, kể từ sau gần 4 tháng đưa Công an chính quy về cơ sở. Nhiệm vụ hoàn thành, với ban chỉ huy và từng cán bộ chiến sỹ, bài học lớn nhất, chính là sự gần dân, sát dân, hướng đến nhân dân để phục vụ.

Chủ động nhận diện, khắc chế những vấn đề “nóng”

Chủ tịch xã Ninh Hiệp, ông Nguyễn Văn Tuấn, phác thảo khái quát về “bức tranh” địa bàn: tốc độ đô thị hoá nhanh, có nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhiều người địa phương, thậm chí cả người nước ngoài về cư trú, làm việc; mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp tục gia tăng…Và hết sức thẳng thắn: “Những yếu tố phát triển ấy tất yếu khó tránh khỏi phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự”.

Phân tích tính chất, nguy cơ phức tạp tiềm ẩn, Thiếu tá Trưởng Công xã Đinh Thế Đức chỉ rõ, đó là tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, ngay tại chỗ và địa bàn giáp ranh như Đình Bảng, Từ Sơn (Bắc Ninh). Sự phát triển nhanh của Ninh Hiệp khiến đã có lúc xuất hiện hoạt động của nhiều loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Đã từng xảy ra vụ việc đối tượng côn đồ sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác; vụ việc đối tượng có biểu hiện đi đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”; các đối tượng trộm cắp xe máy, trộm cắp tài sản có tính chất chuyên nghiệp như trộm cắp trong nhà dân (đột nhập) kể cả ban ngày đối với các hộ vắng nhà để phá két sắt, lấy tiền.

Ngay từ khi về nhận nhiệm vụ (tháng 12-2019), lực lượng Công an chính quy của xã Ninh Hiệp đã xác định rõ những “đầu việc” phải làm. Rà, dựng chi tiết các tuyến, địa bàn, đối tượng “nổi”, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, để từ đó xây dựng kế hoạch phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an huyện tập trung phòng ngừa, đấu tranh.

Bước hai: tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác và phòng chống tội phạm. “Mảng việc này, mấu chốt quan trọng là nâng cao ý thức tự phòng, tự quản của mỗi hộ dân, từng gia đình. Thông qua công tác Công an, qua tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thấy được sơ hở đã và đang bị đối tượng xấu lợi dụng”, Đại úy Nguyễn Ngọc Linh – Phó trưởng Công an xã Ninh Hiệp, chia sẻ. Và một tiêu chí – yêu cầu hết sức quan trọng được Ban chỉ huy Công an xã đặt ra: từng bộ phận Cảnh sát hình sự, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự phải luôn nêu cao tinh thần gần dân, sát dân, hướng đến nhân dân để phục vụ.

Như người thân trong gia đình

Hơn 4 tháng Công an chính quy về xã, khoảng thời gian chưa dài, nhưng ấn tượng mà chúng tôi cảm nhận được ở nhiều người dân Ninh Hiệp, là mọi người xem các chiến sỹ Công an như người thân trong gia đình. Chia sẻ suy nghĩ về cảm nhận này, Đại úy Nguyễn Ngọc Linh chân thành: “Công việc gắn bó với nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự cho nhân dân, thế nên trong tâm thế và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ, chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của người dân, và đã phát huy được hiệu quả tốt nhất”.

Công an xã Ninh Hiệp nắm tình hình địa bàn qua hệ thống camera đặt tại trụ sở

Một Ninh Hiệp từng “nóng” ngày nào, thời điểm này cơ bản giữ vững và ổn định tình hình an ninh, trật tự. Chủ động nắm tình hình; tăng cường phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an huyện làm tốt công tác điều tra cơ bản; chú trọng những biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương giải quyết, xử lý những vấn đề tiềm ẩn, phức tạp xảy ra…

Trong toàn diện những biện pháp công tác Công an đó, Công an xã Ninh Hiệp đều gắn kết phương châm phát huy sức mạnh của người dân, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Minh chứng rõ nét nhất là kết quả cụ thể thời gian gần đây, trong thực hiện Mệnh lệnh số 03 ngày 31/3/2020 của Giám đốc CATP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Các chỉ tiêu đấu tranh, xử lý tội phạm kinh tế và chức vụ, tội phạm và tệ nạn ma túy, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm…đều cơ bản hoàn thành. Những chỉ số bình yên còn thấy rõ qua việc Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng giải toả thành công hiện tượng lấn chiếm hành lang giao thông trên tuyến đường thôn 5 - thôn 6; tuyến đường liên xã từ Dốc Lã đi Ninh Hiệp, được đại bộ phận dư luận người dân khen ngợi, đánh giá cao.