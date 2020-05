Kết thúc cách ly phòng dịch Covid-19 tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín: Nhịp sống bình thường đang ở phía trước

Về xã chúc mừng, động viên người dân có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ huy Công an huyện, cùng đại diện các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội…

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, ông Kiều Xuân Huy phát biểu, giao nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cho xã Dũng Tiến và các ngành, đoàn thể

Trước thời khắc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với không chỉ người dân Dũng Tiến, bà Lê Thị Liễu – Phó Chủ tịch UBND huyện đã công bố Quyết định kết thúc cách ly y tế; và ông Kiều Xuân Huy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu, giao nhiệm vụ cho xã và các ngành, đoàn thể của huyện những nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, sau khi Dũng Tiến trở lại nhịp sống bình thường.

Chủ động phương án đảm bảo ANTT khu vực cách ly

Trao đổi với PV ANTĐ, Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, ngày 14-4, sau khi nhận được thông tin về việc chị Lê Minh Hoa (SN 1984, trú tại Đông Cứu, xã Dũng Tiến), có kết quả dương tính với Covid-19 (bệnh nhân 266), chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã Dũng Tiến khẩn trương phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Dũng Tiến và các phòng, ban chức năng của huyện tổ chức phong tỏa (tạm thời) toàn bộ địa bàn xã để tiến hành điều tra dịch tế, phân loại các ca tiếp xúc. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng bước đầu xác định có 40 trường hợp F1, 192 trường hợp F2, 130 trường hợp F3.

Công tác đảm bảo ANTT khu vực cách ly được giữ nghiêm trước "giờ G"

Ngày 16-4, UBND huyện ban hành Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Đông Cứu (trên), bắt đầu từ ngày 16-4 đến hết ngày 13-5. Trước, trong quá trình này, Đại tá Nguyễn Tiến Tần nêu rõ, các đội nghiệp vụ Công an huyện và nhất là Công an xã đã hết sức chủ động, trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã xây dựng phương án cách ly đảm bảo an ninh trật tự trong vùng cách ly y tế thôn Đông Cứu (trên).

Thời khắc đầy cảm xúc ở thôn Đông Cứu (trên), xã Dũng Tiến

Liên tục trong 28 ngày qua, 20 đồng chí Công an xã (gồm 6 cán bộ chiến sỹ Công an chính quy và 14 đồng chí Công an viên bán chuyên trách) phối hợp với các lực lượng Công an huyện, Quân sự huyện, dân quân, y tế, Ban ngành đoàn thể xã…đã tổ chức chốt trực 24/24h tại 9 chốt đảm bảo ANTT khu vực thực hiện cách ly y tế. Trong đó có 3 chốt cứng tuyệt đối không cho người và phương tiện ra, vào khu vực cách ly; 6 chốt mềm kiểm soát, giám sát chặt chẽ người, phương tiện, vật phẩm, động vật, thực vật, các loại hàng hóa ra, vào khu vực cách ly.

Chiều 13-5, những chuyến lương thực, thực phẩm vẫn được tiếp tế vào "vùng cách ly"

Lực lượng chức năng đồng thời thành lập 2 tổ công tác tuần tra, kiểm soát bên trong khu vực cách ly và xung quanh khu cách ly nhằm kịp thời trấn áp các loại tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh như tụ tập đông người, trốn cách ly y tế, không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra ngoài không có lý do.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn, sau khi rà soát dịch tễ xong, Công an xã đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã tổ chức sắp xếp lại các chốt, rào bớt một số đường ngang, ngõ tắt từ bên ngoài vào khu vực cách ly; từ sau ngày 18/4 tiếp tục duy trì tốt 3 chốt chính để đảm bảo kiểm soát tốt khu trung tâm vùng dịch, khu vực ngõ vào nhà bệnh nhân 266 và 6 chốt phụ để phục vụ phân luồng giao thông, cảnh báo y tế vùng gần trung tâm dịch.

Hơn 1.000 hộ dân thôn Đông Cứu (trên) đã kết thúc cách ly y tế

"Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng chức năng đã thực hiện đúng các quy định, yêu cầu, hướng dẫn mà cơ quan cấp trên đề ra đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời tích cực tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh", chủ tịch xã Dũng Tiến, ông Đặng Văn Thắng nêu rõ.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Những ngày “áp lực” vừa qua ở Dũng Tiến, có thể ghi nhận tinh thần lăn xả, hết mình vì nhân dân của lực lượng Công an cơ sở. Chỉ huy Công an xã Dũng Tiến cho biết, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Công an xã đã phát hiện, lập biên bản tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Dũng Tiến ra Quyết định xử phạt hành chính 27 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng; hướng dẫn hàng ngàn lượt người dân di chuyển khỏi khu vực cách ly; hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm,... cho nhân dân trong vùng dịch.

Chỉ huy Công an xã trao quà cho công nhân "mắc kẹt" tại địa bàn đúng thời điểm diễn ra dịch bệnh

Lực lượng Công an cũng đã vận động đóng góp ủng hộ người dân trong vùng dịch tiền mặt, hàng chục chai dung dịch sát khuẩn, hàng trăm đôi găng tay y tế và 1.000 khẩu trang y tế.

Đặc biệt, ngày 18-4, tổ công tác Công an xã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 2 đối tượng mang theo 4 dao “phóng lợn” gắn tuýp sắt, đi xe mô tô không biển kiểm soát, không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm xông vào khu vực cách ly, không chấp hành hiệu lệnh kiểm soát, có dấu hiệu tội phạm Chống người thi hành công vụ, phối hợp chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện lập hồ sơ xử lý. Ghi nhận kết quả đó, ngày 4-5, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 10 cá nhân trong tổ công tác chốt số 02 và lực lượng tham gia vây bắt đối tượng (trong đó có tập thể Công an xã và 5 Cán bộ chiến sĩ).

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cách ly y tế tại thôn Đông Cứu (trên), lực lượng Công an xã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy Công an huyện, sự phối hợp chặt chẽ của đội nghiệp vụ Công an huyện, cũng như lực lượng quân sự, y tế và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong và ngoài khu vực cách ly. Lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn, không có CBCS lây nhiễm bệnh Covid-19", Thiếu tá Cung Quang Tiên - Trưởng Công an xã Dũng Tiến bày tỏ.

Một ngày mới đã bắt đầu, và ngày mới ấy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với người dân Dũng Tiến nói chung, người dân thôn Đông Cứu (trên) nói riêng. Và như ông Phạm Văn Mến - Trưởng thôn tâm sự, thì chặng đường ngày mai - phía trước đối với mỗi người dân Đông Cứu (trên), sẽ luôn là sự tri ân đối với bà con chòm xóm, với các cấp lãnh đạo huyện, và các đồng chí Công an, đã luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần hết mình "vì nhân dân".