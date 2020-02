Huyện Thường Tín hoàn thành triển khai Công an chính quy tại 28 xã

ANTD.VN - Ngày 8-2, Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã chủ trì Lễ Công bố Quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an 11 xã thuộc huyện. Đây là đợt triển khai cuối cùng của huyện Thường Tín hoàn thành về việc tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng Công an xã chính quy.

Theo đó 11 xã bố trí Công an chính quy gồm Liên Phương, Văn Bình, Hà Hồi, Hiền Giang, Tân Minh, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên, Quất Động, Thắng Lợi, Văn Tự, Vạn Điểm. Trước đó 17 xã thuộc địa bàn huyện Thường Tín đã triển khai bố trí sắp xếp Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an xã, Phó Công an xã tại địa bàn.

Đồng chí Phùng Văn Quốc trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí là Trưởng công an xã, Phó trưởng Công an xã

Thực hiện thông tư số 09 của Bộ Công an và Đề án số 03 của CATP Hà Nội về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thời gian qua Công an huyện Thường Tín đã tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện sớm chỉ đạo triển khai thực hiện tăng cường lực lượng công an chính quy về các xã làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Tại buổi lễ, ông Phùng Văn Quốc, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín phát biểu: “Lực lượng Công an chính quy được phân công về đảm nhiệm tại các xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện và Đảng ủy, UBND các xã. Cán bộ, sỹ quan Công an xã có trách nhiệm tham mưu Đảng ủy, UBND các xã trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đây là những cán bộ Công an có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm, trải qua thực tiễn trên nhiều lĩnh vực đã được Cấp ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Công an huyện tin tưởng lựa chọn. Sau khi được điều động về Công an các xã, trên cương vị mới, các đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nghiệp vụ, phải khắc phục khó khăn trước mắt về cơ sở vật chất, tích cực học hỏi kinh nghiệm làm việc ở cấp xã, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, trao Quyết định cho các đồng chí là Trưởng công an xã, Phó trưởng Công an xã

Thay mặt Đảng ủy Công an huyện Thường Tín, Đại tá Nguyễn Tiến Tần bày tỏ: “Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn của các đồng chí được điều động. Trên cương vị mới, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm; luôn giữ vững tác phong của người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.