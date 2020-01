Huyện Thanh Trì hoàn thành bố trí Công an chính quy tại 15 xã

Các xã gồm Tân Triều, Thanh Liệt, Hữu Hòa, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Liên Ninh, Vạn Phúc, Đại Áng. Đợt triển khai này huyện Thanh Trì đã hoàn thành bố trí Công an chính quy trên 15 xã thuộc địa bàn huyện.



Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đầu tháng 12-2019, Công an huyện Thanh Trì đã tổ chức triển khai lực lượng Công an chính quy tại 6 xã gồm Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Đông Mỹ, Yên Mỹ và Duyên Hà.

Đồng chí Lê Tiến Nhật, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì chúc mừng các tân Trưởng, Phó Công an xã nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tiến Nhật, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ, vị trí công tác tại các xã, đồng thời chỉ đạo trên cương vị công tác mới cần tiếp tục phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND.

Đồng thời khẳng định, việc triển khai Công an chính quy về đảm nhiệm tại các xã là chủ trương lớn, nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng cơ sở làm tốt hơn công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Công an huyện bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành chức năng của huyện Thanh Trì đã luôn chỉ đạo, giúp đỡ Công an huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là việc triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng CAH Thanh Trì trao quyết định của Giám đốc CATP cho các đồng chí Công an chính quy đến nhận nhiệm vụ tại các xã

Trưởng Công an huyện Thanh Trì yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy được điều động, bổ nhiệm trên cương vị công tác mới luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn.