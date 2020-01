Huyện Gia Lâm (Hà Nội): 100% các xã đã bố trí Công an chính quy

ANTD.VN - Chiều 8-1, Công an huyện Gia Lâm đã trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã thuộc huyện Gia Lâm (giai đoạn 3).

Các đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Ngọc Thuần - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các xã, phòng chức năng huyện dự buổi lễ.

Lãnh đạo Huyện ủy và Công an huyện Gia Lâm trao quyết định bổ nhiệm, điều động Công an chính quy về 11 xã trên địa bàn

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định 55 đồng chí Công an chính quy được bổ nhiệm và điều động về công tác tại 11 xã, bao gồm: 11 đồng chí Công an chính quy được bổ nhiệm chức danh Trưởng công an xã; 22 đồng chí Công an chính quy được bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng công an xã, và điều động 22 đồng chí Công an chính quy về công tác tại các xã: Yên Viên, Phù Đổng, Trung Màu, Đặng Xá, Dương Xá, Kim Sơn, Phú Thị, Kiêu Kỵ, Văn Đức, Đa Tốn, Đông Dư.

Lực lượng Công an của 11 xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện và Đảng ủy, UBND các xã. Cán bộ, sỹ quan Công an xã có trách nhiệm tham mưu Đảng ủy, UBND các xã trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; được sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Việt và Đại tá An Thanh Bình – Trưởng Công an huyện Gia Lâm bày tỏ sự tin tưởng đối với các cán bộ, chiến sỹ được lựa chọn, bổ nhiệm, điều động về xã đều là những đồng chí được đào tạo cơ bản về chính trị, nghiệp vụ, có năng lực chuyên môn và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện và Công an huyện mong muốn: sau khi được điều động về công tác tại các xã, trên cương vị mới, các đồng chí tân chỉ huy Công an xã và Công an viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, trao dồi nghiệp vụ; nghiên cứu, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy định của lực lượng Công an xã chính quy cũng như quy trình giải quyết vụ việc để áp dụng trong thực tế. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác nắm chắc tình hình địa bàn, nắm bắt kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân để xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở; tạo được niềm tin yêu của nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân.

Đại tá An Thanh Bình cho biết và khẳng định, đến thời điểm này, 100% các xã, thị trấn thuộc huyện Gia Lâm đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.