Huyện Gia Lâm đã đạt 25/ 28 tiêu chí lên quận, cần làm thêm 42 tuyến đường từ nay đến 2025

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần trả lời báo chí tại buổi giao ban

Chiều nay, 30-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban báo chí, thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của huyện Gia Lâm.

Tại buổi giao ban, đại diện cho huyện Gia Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thuần đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí, trong đó có câu hỏi về việc huyện Gia Lâm triển khai các biện pháp gì và liệu có thể phát triển lên quận vào năm 2025 hay không?

Theo ông Thuần, Thành ủy Hà Nội đã phê duyệt đề án đầu tư phát triển huyện Gia Lâm trở thành quận đến năm 2025 (cùng với 4 huyện khác ). Theo đề án này, để trở thành quận, các huyện cần phải đảm bảo hoàn thành đủ 28 tiêu chí cụ thể và rất chặt chẽ.

Căn cứ vào 28 tiêu chí này, huyện Gia Lâm đã “tự chấm điểm”, các Sở ngành của thành phố cũng “chấm điểm” từng tiêu chí một và đánh giá huyện Gia Lâm hiện đã đạt được 25/ 28 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành, đang gặp khó khăn.

Cụ thể, tiêu chí thứ nhất là tiêu chí về giường bệnh, muốn thành quận thì huyện phải đạt 2,4 giường bệnh/ 1.000 dân trở lên. Huyện Gia Lâm hiện đang đạt 1,93 giường bệnh/ 1.000 dân.

Tuy nhiên theo ông Thuần, tiêu chí này có thể hoàn thành được trong giai đoạn tới khi Bệnh viện quốc tế Vinmec quy mô 1.000 giường bệnh sẽ được đầu tư xây dựng trong khu đô thị Vincity Ocean Park thời gian tới, đồng thời huyện cũng sẽ đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa Gia Lâm.

Tiêu chí thứ 2 là tự cân đối được ngân sách. Để hoàn thành được tiêu chí này, huyện Gia Lâm đang xin cơ chế của thành phố theo hình thức để cho huyện được thu thuế của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Nếu được cơ chế này thì huyện có thể tự cân đối được ngân sách.

Tiêu chí thứ 3, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, cũng là tiêu chí mà huyện đang gặp khó nhất, đó là tỷ lệ đường giao thông trên 10 km2 đường. Hiện huyện đang thiếu gần 100km đường giao thông cấp huyện (đường liên xã trở lên), để hoàn thành thì nhanh nhất cũng phải vài ba năm tới.

“Để hoàn thành được tiêu chí này, huyện Gia Lâm đã đề xuất UBND TP Hà Nội phê duyệt trên cơ sở quy hoạch của huyện xây dựng thêm 42 con đường từ nay đến 2025” – ông Thuần nói.

Theo báo cáo của UBND huyện Gia Lâm gửi đến các cơ quan báo chí, 6 tháng đầu năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế của huyện vẫn có sự chuyển biến tích cực trong trạng thái bình thường mới.

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 6,85%. Thu ngân sách trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm đạt 1.518,3 tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán thành phố giao, bằng 195,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện là 1.109,6 tỷ đồng, bằng 33,9% dự toán giao, bằng 132,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị và trật tự xây dựng, 6 tháng qua, huyện đã tiến hành kiểm tra 603 công trình xây dựng trên địa bàn, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 20 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 17 trường hợp với số tiền hơn 580 triệu đồng.