Hướng hoạt động của phụ nữ về cơ sở

ANTD.VN - Ngày 6-1, Hội phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ năm 2020. Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam dự hội nghị. Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ đã sáng tạo, cụ thể các nội dung thi đua thành các hoạt động và phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Hiện nay, các cấp Hội phụ nữ Bộ Công an đang duy trì 268 mô hình, công trình phần việc. Điển hình như: “Câu lạc bộ ngoại ngữ”, “Thư viện điện tử số”, “Tuyên truyền công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”… Qua đó, tạo môi trường thuận lợi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Công an phát huy vai trò chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực công tác Công an.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể và cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị biểu dương những thành tích nổi bật của Hội phụ nữ Bộ Công an đã đạt được trong năm 2019; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đề ra chương trình hoạt động cho phù hợp với đặc điểm phụ nữ của đơn vị mình.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị tặng Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể và cá nhân

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên; vận động, hỗ trợ hội viên nêu cao trách nhiệm nêu gương đối với từng vị trí công việc; đề xuất lãnh đạo các cấp để tháo gỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình, nhất là khi Bộ Công an đang có chủ trương tăng cường về cơ sở như hiện nay.

Chủ động, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua phụ nữ CAND theo hướng cụ thể, không hình thức, tập trung hướng về cơ sở; đa dạng hóa, cụ thể hóa hoạt động phong trào bằng các công trình, mô hình, phần việc đảm bảo bám sát nhiệm, vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với thực tiễn cơ sở và đặc điểm giới.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen của Hội phụ nữ Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân

Kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân trong thực hiện tạo sức sống, cho phong trào phát triển liên tục, rộng khắp và có hiệu quả thiết thực… Đặc biệt, khẩn trương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu Đề án về tổ chức quần chúng trong CAND.

Tại Hội nghị, Đại tá Ngô Hoài Thu đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội, nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp và tích cực hướng hoạt động về cơ sở”.