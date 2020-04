Hơn 500 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh tình nguyện tham gia hiến máu tình nguyện

ANTD.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và thư của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể CBCS trong CAND tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, ngày 17/4, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ phát động và Ngày hội hiến máu tình nguyện với tinh thần “Hiến máu an toàn - Đẩy lùi Covid19”.

Phát động tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, mỗi cán bộ chiến sỹ cần phát huy truyền thống của dân tộc “Thương người như thể thương thân” và tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Hoạt động hiến máu tình nguyện – đó vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm cao cả của người chiến sỹ công an đối với đồng chí đồng đội và nhân dân. Đồng thời, đây cũng là hoạt động mang tính giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất cách mạng của người chiến sỹ công an.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ hiến máu

Tham gia đợt hiến máu lần này, có hơn 500 CBCS tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu, đặc biệt trong đó có 20 quần chúng nhân dân đăng ký tham gia hiến máu cùng với lực lượng công an. Ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay vào đúng dịp dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp nên Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức theo đúng tinh thần giãn cách xã hội. Các CBCS được bố trí theo làm 2 đợt ( ngày 17/4 và 22/4), được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, viết tờ khai y tế trước khi vào hiến máu tình nguyện…

Cũng trong buổi hiến máu tình nguyện, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tặng 200 chiếc mũ chắn giọt bắn cho cán bộ và y bác sỹ tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.

Hàng trăm đơn vị máu có chất lượng sẽ được hiến tặng đến cơ sở y tế

Kết quả, trong ngày 17-4, Ban tổ chức đã thu được hơn 241 đơn vị máu. Đây sẽ là nguồn cung cấp nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân và bổ sung vào nguồn máu dự trữ, thiếu hụt hiện nay.

Tính đến nay, qua 15 năm với 20 lần tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung, Công an tỉnh Bắc Giang đã thu hút trên 4.000 lượt CBCS đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu về trên 3.000 đơn vị máu đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu cấp cứu máu cho người bệnh. Đặc biệt, Công an tỉnh còn thành lập Câu lạc bộ hiến máu online sẵn sàng hiến máu cấp cứu người bệnh. Từ năm 2019 đến nay, Công an tỉnh đã có 11 lượt CBCS tham gia hiến máu cấp cứu người bệnh vượt qua cơn nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.