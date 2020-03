Hôm nay, hàng loạt địa phương đón học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ 4 tuần vì Covid-19

Cả nước đã có hơn 50 địa phương mở lại trường học cho học sinh THPT từ ngày 2/3. Thực hiện đề nghị của Bộ GD&ĐT, những nơi này vẫn cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1-2 tuần.

TP Đà Nẵng cho học trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến lớp 11 nghỉ học đến hết ngày 8/3. Học sinh, học viên khối 12 các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố đi học lại từ ngày 2/3.

Các địa phương cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học tiếp 1 tuần (đến hết ngày 8/3) và học sinh các trường THPT, TT GDTX đi học trở lại từ ngày 2/3 gồm: Đồng Tháp, Đắk Nông, Đắk Lắk, Cà Mau, Bắc Giang, Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Đắk Lắk, Long An.