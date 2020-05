Hội thảo khẳng định tầm vóc của lực lượng Công an nhân dân

ANTD.VN - Chiều 21-5, Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an được giao là Cơ quan thường trực.

Đơn vị đã thành lập tổ giúp việc triển khai kế hoạch, phân công các phòng dự thảo, biên tập báo cáo khoa học, chuẩn bị cơ sở vật chất cho hội thảo. Đơn vị cũng đã gửi giấy mời viết báo cáo tới các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

Một điểm mới tại hội thảo này là cùng với các nhà khoa học, tướng lĩnh, sỹ quan CAND, Ban tổ chức đề xuất sẽ có những bài viết của các tác giả ở cấp cơ sở như Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, tổ trưởng dân phố, chức sắc trong tôn giáo, người uy tín trong dân tộc, cán bộ về hưu… phản ánh về vị trí, vai trò của lực lượng CAND trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban tổ chức, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, trong bối cảnh hiện nay, qua nhiều lần tham dự hội thảo trong nước và quốc tế, yêu cầu đặt ra của một quốc gia để đảm bảo sự hài lòng của người dân chỉ số an ninh an toàn hết sức quan trọng. Đảm bảo an ninh nòng cốt là lực lượng công an, nhưng lực lượng Công an không phải một mình làm được mà phải dựa vào dân. Bởi như Bác Hồ từng nói, nhân dân có trăm tai, nghìn mắt, sẽ giúp đỡ lực lượng công an trong công tác bảo vệ trị an.

Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an thay mặt Ban tổ chức hội thảo tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an

Do đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, trong cuộc hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cố gắng trong mỗi tham luận phải nêu bật được hồn cốt của vấn đề đặt ra, nhất là những vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói với lực lượng Công an nhân dân, thể hiện qua con người, tổ chức, cá nhân, hành động trong hơn 75 năm qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng nhấn mạnh, cần hết sức chú trọng nội dung chuẩn bị, chú ý từng phần trước, trong và sau hội thảo. “Hội thảo không đơn thuần là trình bày một vài tham luận. Ở hội thảo này còn có sự tham gia của người dân ở cơ sở, Ban tổ chức cần hết sức hỗ trợ các cá nhân viết bài theo văn phong cách nói của cá nhân đó, tránh giáo điều, sáo rỗng. Chú trọng công tác truyền thông, chủ động tuyên truyền qua từng giai đoạn phát triển của lực lượng Công an nhân dân” – Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.