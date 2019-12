Hội Phụ nữ Công an Hà Nội và Cụm thi đua số 7 thăm, tặng quà các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin

ANTD.VN -Sáng nay, 27-12 Hội Phụ nữ Công an Hà Nội phối hợp cùng Cụm thi đua số 7 đã thăm, tặng quà cho Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin, tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Yên Bài A, xã Yên Bài, huyện Ba Vì nhân dịp Tết Dương lịch 2020.

Hội Phụ nữ Công an Hà Nội phối hợp cùng Cụm thi đua số 7 thăm và tặng quà tại trường Yên Bài A, Ba Vì

Chương trình có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thị Hường - Trưởng ban gia đình - xã hội Hội LHPN Hà Nội; đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Phó phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Ba Vì; đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, UBND xã Yên Bài đồng chí; Trung tá Phan Tuấn Dũng - Phó Chánh Văn phòng CATP; đồng chí Thượng tá Nguyễn Nghiêm Minh - Phó Trưởng Công an huyện Đan Phượng, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7.

Đồng chí Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, trao tặng chút quà mừng năm mới của Hội Phụ nữ Công an Hà Nội tới nhân viên Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam/Dioxin thành phố Hà Nội.

Với tổng số tiền trị giá khoảng 60 triệu đồng, Ban Chấp hành Hội phụ nữ CATP và các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 - CATP đã tặng học sinh Trường tiểu học Yên Bài A một bộ vận động đa năng trang bị sân chơi học sinh và trao tận tay hơn 500 suất quà cho các em học sinh (gồm 1.000 quyển vở, bút, sữa hộp, bánh kẹo...), trong đó có 10 suất quà đặc biệt cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Yên Bài, huyện Ba Vì. Tổng giá trị quà tặng trị giá 38 triệu đồng.

Các phần quà là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội gửi tới các em học sinh trường Tiểu học Yên Bài A

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam/Dioxin thành phố Hà Nội. Tặng mái lợp hiên khu vực chăm sóc nạn nhân đặc biệt (trị giá 15 triệu đồng), 20 suất quà cho nạn nhân chăm sóc đặc biệt cùng nhiều nhu yếu phẩm khác phục vụ cho quá trình sinh hoạt của các nạn nhân đang điều trị tại đây. Tổng giá trị quà tặng trị giá 20 triệu đồng.

Em Khuất Cao Mạnh, học sinh lớp 2C Trường Tiểu học Yên Bài là một học sinh đặc biệt, em bị bệnh xương thủy tinh, tuy nhiên cũng đã có nhiều cố gắng trong học tập. Mạnh vui vẻ kể chuyện học tập, chuyện gia đình với các cô, chú công an

Ông Tô Văn Thật- Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ, hiện trung tâm đang nuôi dưỡng và điều trị cho 93 nạn nhân kém may mắn bị nhiễm chất độc màu da cam/Dioxin. Trong đó, đa phần là nạn nhân nặng, không thể chăm sóc bản thân.

Đồng chí Thượng tá Vũ Thị Kim Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đại diện cho đoàn gửi lời chúc năm mới tới cán bộ, nhân viên cũng như những bệnh nhân đang được chăm sóc tại trung tâm.

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến hy vọng, những phần quà nhỏ, là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ công an Thủ đô sẽ giúp đỡ được phần nào cho cuộc sống hàng ngày của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các nạn nhân kém may mắn do di chứng chiến tranh gây ra.