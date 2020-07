Hội Phụ nữ Công an Hà Nội tri ân các thương binh, liệt sỹ

Phụ nữ Công an Thủ đô tri ân các thương binh, liệt sỹ

Tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ tỉnh Nam Hà và Đền thờ 10 cô gái dân quân Lam Hạ, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các nữ dân quân đã ngã xuống vì độc lập và tự do của dân tộc.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ 10 cô gái dân quân Lam Hạ

Cũng trong chuyến đi, đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng 56 thương binh nặng, tỷ lệ thương tật thấp nhất 81%. Trung tâm hiện có 33 cán bộ công nhân viên đang ngày đêm nỗ lực khắc phục khó khăn để chăm sóc tốt nhất cho các thương binh, bệnh binh.

Hội Phụ nữ Công an Hà Nội thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Trong hành trình này, các hội viên Hội Phụ nữ Công an Hà Nội đã gửi tặng các món quà nhỏ đến Trung tâm điều dưỡng thương Binh Duy Tiên và thương bệnh binh, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam.

Đồng chí Dương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội bày tỏ: “Cán bộ hội viên Hội Phụ nữ Công an Hà Nội xúc động và chia sẻ với những nỗi đau, mất mát của các thương binh, bệnh binh; đặc biệt khâm phục ý chí, tinh thần lạc quan vượt qua nỗi đau của các bác. Hội viên Hội phụ nữ Công an Hà Nội vô cùng biết ơn sự hy sinh to lớn của các đồng chí thương bệnh binh. Sau chuyến đi này, mỗi hội viên sẽ thêm quyết tâm, nỗ lực cao nhất, đóng góp sức lực, trí tuệ cho đơn vị, cho Công an thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân”.