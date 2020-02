Học sinh Hà Nội nghỉ học hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp

Chiều 21-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) TP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện về tình hình dịch bệnh và công tác chủ động phòng, chống dịch.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết sở đã tiếp tục chỉ đạo các trường nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh; hướng dẫn các thầy cô triển khai ôn tập và hướng dẫn học sinh tự học. Sở ra hướng dẫn cụ thể cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, chủ các nhóm trẻ trong công tác phòng chống dịch để đảm bảo được thực hiện nghiêm túc nhất.

“Trước tình hình dịch, Liên Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế thống nhất trình Ban Chỉ đạo cho phép học sinh trên địa bàn TP tiếp tục nghỉ thêm một tuần nữa, đến hết ngày 29/2” - Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Đại diện Mặt trận tổ quốc TP Hà Nội cho biết, nhân dân đồng tình các chỉ đạo, biện pháp quyết liệt chống dịch của TP. Tuy nhiên, dư luận nhân dân băn khoăn về việc các nước đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nhưng nước ta thì chưa. Bên cạnh đó, còn một số bộ phận người dân chưa an tâm về cho con quay trở lại học. Đặc biệt, một số quận huyện đã xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng chống bệnh dịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý thông tin, tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore các ca nhiễm mới có xu hướng tăng lên. Ở Việt Nam 9 ngày qua đã không có trường hợp nào mắc mới. 15/16 người nhiễm đã được điều trị thành công và xuất viện. Các đơn vị, quận huyện thị xã cần tăng cường kiểm tra tạo điều kiện thuận lợi nhất

"Việc học sinh trở lại trường cần đảm bảo 2 yếu tố: an toàn và an tâm. Hiện vẫn có nguy cơ về an toàn khi diễn biến dịch vẫn phức tạp. Hà Nội vẫn còn 401 trường hợp giám sát. Qua thăm dò, trên 85% giáo viên, trên 95% phụ huynh vẫn mong muốn học sinh nghỉ đến hết tháng 2", Phó Chủ tịch UBND TP nói.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Sức khỏe của người dân và cộng đồng là số 1. Theo nguyện vọng của giáo viên, phụ huynh, tôi quyết định để học sinh, sinh viên trên TP nghỉ học đến hết tháng 2. Các trường phải chuẩn bị sẵn sàng để đón học sinh đi học trở lại"...

Để chuẩn bị cho thời điểm học sinh đi học trở lại, các trường phải đảm bảo mỗi phòng học phải có 1 máy đo thân nhiệt điện tử; chuẩn bị đủ xà phòng, nước rửa tay để học sinh sử dụng khi vào lớp, ra về.

Cuối tuần này, các trường tiếp tục vệ sinh khử khuẩn. Nếu đi học trở lại, các trường phải khử khuẩn vệ sinh phòng học cuối ngày; tập huấn thành thạo cho giáo viên các biện pháp phòng dịch, xử lý tình huống khi học sinh có dấu hiệu ho, sốt...

“Lãnh đạo các quận, huyện, phường xã, các trường phải phấn đấu không để lây lan dịch bệnh; chuẩn bị điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên quay lại học vào ngày 2-3”, Chủ tịch UBND TP nói.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở Y tế thường xuyên cập nhật phác đồ điều trị; tình hình tại các nước đang có dịch; tập huấn y tá, bác sỹ, giáo viên các biện pháp phòng dịch; đồng thời cần tiếp tục thực hiện các giải pháp tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân...