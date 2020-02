Học sinh đi học trở lại phải đảm bảo an toàn tuyệt đối

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp ngày 22-2 (Ảnh: VGP/ Đình Nam)

Ngày 22-2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã họp bàn xem xét thời gian cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì.

Tại cuộc họp, các ý kiến đều nhấn mạnh rằng, tại Việt Nam công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Nhờ đó, dù tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp nhưng ở trong nước chúng ta vẫn kiểm soát tốt tình hình.

Thời điểm này, việc học sinh, sinh viên đi học hay nghỉ học chính là vấn đề được xã hội quan tâm nhiều nhất. Qua thảo luận tại cuộc họp, cơ bản các ý kiến đều thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho đi học trở lại vào đầu tháng 3 tới.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trên địa bàn Thủ đô hiện chưa có trường hợp nào dương tính với COVID-19. Căn cứ thực tế tình hình phòng chống dịch bệnh ở trong nước, khả năng điều trị,… Hà Nội đề xuất đến ngày 2-3 sẽ tổ chức đi học lại.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp

Ngoài ra, các ý kiến cũng nhấn mạnh rằng, học sinh, sinh viên đi học trở lại không phải đeo khẩu trang trong trường học. Thực tế cho thấy, trong mùa dịch du khách châu Âu đến Hà Nội rất đều nhưng không ai đeo khẩu trang. Thậm chí phát cho họ cũng không sử dụng. Sinh viên Đại học Y Hà Nội vẫn đi học bình thường và cũng không đeo khẩu trang trong lớp học...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đến giờ phút này Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.

Dù vậy, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở các nước, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế và các bộ ngành, “không lúc nào được chủ quan, lơi lỏng”.

Về việc cho học sinh nghỉ học thời gian qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, các cháu học sinh, nhất là trẻ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chưa có đủ kiến thức, hiểu biết để gìn giữ đúng vệ sinh trong điều kiện có dịch. Vì vậy, thời gian qua, các địa phương đã căn cứ vào điều kiện thực tiễn để điều chỉnh lịch học của học sinh nhưng vẫn đảm bảo theo khung chương trình năm học do Bộ GD&ĐT ban hành là cần thiết.

Tuy nhiên, các địa phương chỉ có trách nhiệm và thẩm quyền điều chỉnh thời gian học của học sinh trong phạm vi khung thời gian năm học mà Bộ GD&ĐT đã ban hành. Hiện nay, thời gian nghỉ học của học sinh đã gần 1 tháng thì việc quyết định nghỉ học tiếp hay đi học lại thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ GD&ĐT, đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp là thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH.

Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, theo đúng trách nhiệm và thẩm quyền, sớm có quyết định chính thức về việc điều chỉnh kế hoạch, thời gian năm học 2019-2020. Trường hợp Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH không quyết định thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định để làm căn cứ cho các tỉnh thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu, các địa phương khi cho học sinh đi học trở lại thì phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong trường học. Việc này phải làm thật chứ không phải chỉ… đề ra trên giấy. Yêu cầu đặt ra đối với tất cả các địa phương là đã bước vào trong trường học thì môi trường phải tuyệt đối an toàn, thậm chí an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước.

"Các cháu học sinh phải được hướng dẫn biện pháp giữ vệ sinh cá nhân. Hàng ngày, phụ huynh, giáo viên, y tế trường học kết hợp với y tế cơ sở kiểm tra, nắm sát tình hình sức khoẻ của mỗi học sinh ở nhà cũng như khi đến trường. Làm được như vậy, phụ huynh và xã hội sẽ yên tâm” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.