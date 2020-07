Hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công

ANTD.VN - Sáng 24-7, Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và tặng quà các thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm phường Nhân Chính

Dẫn đầu đoàn công tác, Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cho biết: “Đây là hoạt động nhằm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân những hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sỹ. Đồng thời cũng là dịp giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về lịch sử hào hùng, để mỗi CBCS nhất là thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an ninh xã hội giai đoạn hiện nay".

Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Thượng tá Nguyễn Tiến Thắng, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân thay mặt CBCS trong đoàn khẳng định: Là lớp người đang kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, tại lễ dâng hương, CBCS Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân nguyện đem hết sức mình, sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ khó khăn nhất, gian khổ nhất theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của nhân dân Thủ đô, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi nhà.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị tặng quà các gia đình chính sách

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà 6 gia đình chính sách trên địa bàn phường Nhân Chính, trong đó có một cán bộ Công an thương binh.